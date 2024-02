Asraf Beno ha regresado a la televisión para convertirse en concursante de 'GH DÚO. El marido de Isa Pantoja ha vuelto a un reality, esta vez acompañado de Elena Rodríguez, la madre de Adara Molinero, con la que tuvo algún que otro enfrentamiento durante su paso por 'Supervivientes'. Ambos buscan resolver sus rencillas en este concurso que no ha dejado de recopilar titulares a los pocos días de su estreno en Telecinco.

Su participación en el reality ha estado marcado por la emotividad y por la relación con su pareja, Isa Pantoja, la hija de la famosa tonadillera. Precisamente, otro de los momentos gloriosos del paso de Asraf por GH Dúo ha estado relacionado con la familia Pantoja.

El modelo ha vuelto a pedir disculpas por un incidente que ocurrió años atrás con una intervención en otro espacio televisivo. Durante su paso por 'La Casa Fuerte' Asraf habló con muchísima dureza de la familia Pantoja, especialmente de la matriarca, y llegó a calificarla como 'familia de mierda'.

Con la visita de Isa Pantoja a GH Dúo ambos vieron juntos un vídeo en el que el modelo hacía acto de enmienda y volvía a pedir perdón por aquellas palabras. No sé si está orgullosa de mí o no, pero creo que decepcionada no puede estar… Bueno, al final me arrepiento un poco de decir una palabra hace tiempo. Ya pedí disculpas, me arrepiento, no debí decir esa palabra", confesó Asraf.

La reacción de la hija de la Pantoja no se hizo esperar y le reprochó que pidiese una vez más perdón a su madre, ya que lo había hecho anteriormente en numerosas ocasiones y no era necesario que se castigase más por aquello. Por su parte, Asraf, muy afectado, insistía en que pediría perdón "una y mil veces si era necesario" con tal de mejorar la relación con su suegra.