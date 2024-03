Yolanda Ramos fue la encargada de cerrar la semana en 'El Hormiguero'. La humorista visitó el programa para presentar 'Un nuevo amanecer', la nueva ficción de Atresplayer en la que la actriz interpreta a una famosa artista que ingresa en un centro de desintoxicación por sus problemas con la cocaína.

Por la delicadeza del tema, la actriz fue con pies de plomo con toda la entrevista por miedo a decir algo que se malinterpretara dejando claro que en ningún momento querían hacer "apología de las drogas". Una actitud que no le gustó a Pablo Motos, que la animó a que cambiara el chip. "Yolanda, quita el pie del freno y di lo que te salga de las narices. Mañana será otro día", le pidió.

"Estoy frenada, es verdad. Es que luego dicen cosas. Estoy frenada porque el programa lo ve mucha gente", confesó ella.

Lo cierto es que al dejar de hablar de la serie, consiguió relajarse un poco más y terminó sacando a relucir la polémica entrevista de Sofía Vergara en el programa. "En ningún momento hubo mal rollo. Nos lo pasamos muy bien, pero al final tuvo que aclararlo ella", afirmó Motos.

"Bueno, tan bien, tan bien…", cuestionó la actriz. "Si yo te digo que hay cosas que no me cuadran, ¿qué pasa? ¿No vuelvo nunca más? Entonces digo, 'Pues es supermajo'," le preguntó generando un momento un tanto incómodo que rápidamente quiso rectificar.

"De verdad que no vi mal rollo, pero borracha, sí que lo he dicho", confesó entre risas la actriz. "Te la marcha", se limitó a responder Pablo Motos. "¡Has dicho tú que me soltara!", terminó diciendo ella.