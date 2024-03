El periodista argentino Tomy Munaretto vivió este lunes una situación muy desagradable en pleno directo en el programa que trabajaba. Salió a la calle para conocer la opinión de los argentinos sobre la inflación en el país. Para ello comenzó a preguntar a los ciudadanos qué piensan de la situación que viven y allí se encontró con una mujer que cantaba a cambio de dinero.

En ese momento, el presentador le invitó a que le dejase una limosna a la ciudadana. "¿Quién dice que aporte algo, la producción?", preguntó el reportero. "No, yo te lo digo", contestó el presentador. En ese momento y visiblemente cabreado, estalló. "¡Mándame la plata, porque con 1.715 pesos la hora extra (1,87 euros al cambio), Carlos, no puedo aportar. No me alcanza", aseguró. "La chica que trabaja en casa me cobra tres lucas. ¿Cómo lo pago? Explícame", dijo.

Notero Coraje.



📺 El reclamo salarial del cronista de #Cronica Tomy Munaretto mientras el conductor Carlos Stroker intentaba hacerlo callar vergonzosamente.



(Fijate de que lado de la mecha te encontràs).



"Vos porque estás en blanco, a mi no me alcanza". pic.twitter.com/NDUuebfHi1 — Hernán Huerga (Hache) (@Mondiolin) 5 de marzo de 2024

"Aparte, estoy en negro yo. No tengo vacaciones, no tengo aguinaldo, pago 117.000 pesos a la Seguridad Social... Tú porque estás en blanco. ¿Tú cuánto cobras?", estalló mientras el presentador trataba de cortar su discurso.

Las consecuencias no tardaron en llegar y poco después compartió un vídeo en sus redes sociales anunciando que la empresa habían tomado medidas y le habían despedido.

"Gente, pasó lo que todos pensaban que iba a pasar. Me han echado del canal. Ah, y también me dijo la abogada que se iba a encargar de que no me contraten en ningún otro medio de comunicación", anunció.

Crónica TV despidió a Tomy Munaretto, el periodista que se quejó al aire por sus condiciones laborales y porque no llegaba a fin de mes con sus ingresos.



El movilero lo confirmó en sus redes sociales y denunció que lo amenazaron con cerrarle las puertas de otros medios. pic.twitter.com/qfv17z9gds — Tiempo Argentino (@tiempoarg) 5 de marzo de 2024

"En el canal hay mucha gente que está en esta situación precaria, y sé que muchas también están incluso peor. Espero que esto sirva para cambiar la situación. Para mí ya era imposible quedarme callado", terminó diciendo.