Jean-Paul Gaultier ha visitado este jueves 'El Hormiguero' para presentar su nuevo espectáculo, Fashion Freak Show, y sincerarse sobre estos años alejado de las pasarelas. En el año 2020 decidió apartarse, pero ahora ha regresado con un show con más de 300 trajes.

Pablo Motos quiso conocer cuáles eran sus criterios para escoger a una modelo. "A mí me gustan las modelos diferentes. Deben tener carácter porque pueden transformarse y convertirse en algo totalmente distinto... Hay que ser inteligente, saber adaptarse con los equipos y tener personalidad, diferencia. No me gusta lo estándar, la norma", explicó.

El presentador también quiso indagar sobre quién era para él la mujer más elegante del mundo y no tuvo ninguna duda. "¡Rossy de Palma!", exclamó. "Tiene carácter. Es una de las personas con personalidad diferente, es ella misma. Su personalidad física, su nariz fabulosa, la manera en que se mueve, habla, vive… Es extraordinaria, graciosa, tiene muchísimo talento, la admiro."

Ella no fue la única a la que mencionó. El diseñador francés también se deshizo en halagos hacia Rosalía. "Es una belleza más clásica, pero muy guapa, con personalidad y fuerza", destacó sobre la catalana.