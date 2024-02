Adara Molinero y Asraf Beno fueron sin duda dos de los grandes protagonistas de la última edición de Supervivientes. Ambos acapararon algunos de los momentos que más calaron en la audiencia de este reality, provocando divisiones, polémicas y debates encendidos en redes sociales a favor de uno u otro concursante.

Molinero y Reno unieron sus caminos al inicio del programa, forjando una amistad que parecía indestructible. Pero pasadas las semanas, Adara empezó a deshacerse en reproches hacia el que hasta ese momento había sido su principal apoyo, acusándolo de juego sucio y falsedad para ganarse el favor del público, y buscando la reacción negativa de su compañera frente a las cámaras para dañar su imagen.

"Detrás te trata bien, con cariño y en cámara te pone en un compromiso continúo", declaraba la madrileña en el último debate presentado por Ion Aramendi, tras la finalización del concurso.

Unos días antes, el marido de Isa Pantoja, aún en la isla, se enfrentó al temido 'puente de las emociones' abriendo su corazón y mostrando sus sentimientos, tras superar más de tres meses del concurso televisivo y encontrarse a las puertas de la final. En peldaño del "Perdón", Laura Madrueño, la presentadora del programa en Honduras le preguntaba si necesitaba pedirle perdón a alguien: "En el concurso me he llevado mal con casi todo el mundo. Yo venía con intención de pasármelo bien, de disfrutar, de llevarme muchos amigos. He tenido muchos fallos, muchas discusiones, pido perdón por ello a mucha gente. Cuando he sentido que me he equivocado, he pedido perdón", decía el modelo.

Tras su respuesta, la presentadora le lanzaba la pregunta contraria: ¿te gustaría recibir el perdón de alguien? "Obviamente. Me gustaría que me pidiera perdón, pero si le sale. No me gusta que las cosas se hagan obligadas", confesaba Asraf en clara alusión a Adara. "Con ella yo estaría dispuesto a hablar y a arreglarlo, pero si cambia su opinión sobre mí. Si no la cambia, no encuentro lógica en falsear y quedar como si fuéramos amigos" concluyó el superviviente, que el día de la final, ya en España, explotó y abandonó el plató tras un comentario hacia él de la que había sido su mejor amiga en la isla.

La ruptura de Asraf y Adara, quien finalmente no acudió a la boda de su examigo con Isa Pantoja, a pesar de que en las primeras semanas del programa era una de las invitadas fijas al enlace, se trasladó también a sus defensores, - la madre de Adara, y la pequeña de los Pantoja- que en los últimos compases del concurso protagonizaron encendidos enfrentamientos en plató. Una de esas controversias llegó por la presencia de los fantasmas del pasado en la isla, como Alexia y Alejandro Nieto, a los que Elena acusó de favorecer al en ese momento rival de su hija. "Asraf lleva tres años preparándose este concurso. Tres años y me da la sensación de que está vendiendo pena continuamente y no puedo más", siguió diciendo. "Veo esas imágenes y me arde por dentro. Tengo que saltar. Alexia tiene el mismo representante que Isa Pantoja", añadió. "Alexia lo que tiene que hacer es darle los mismos abrazos y cariños a todos. Hay un baboseo por parte de Alexia que no es normal y el fantasma que viene la semana que viene, Alejandro Nieto, es amigo del hermano de Asraf", dijo acusando al programa de favorecer a novio de Isa Pantoja.

Esta mecha que se encendió a principios de verano de 2023, y que se fue apagando con los meses con el silencio definitivo por ambas partes, fue avivada por los responsables de de casting de GH Dúo, cuando decidieron que una de las parejas del reality estaría formada por la madre de Adara y el propio Asrfa Beno.

Su primer encuentro fue frío y distante. Ambos le reconocieron a Marta Flich que no eran amigos. Y aunque a priori no les gustó demasiado la idea de formar pareja, con el paso de los días su relación en la casa se afianzó hasta tal punto de formar uno de los dúos más sólidos de la edición. Respeto, cariño, apoyo, diversión, amistad y confianza fueron los valores que predominaron entre ambos concursantes durante estos meses, hasta que en la gala del martes, se tuvieron que decir adiós. Elena fue expulsada en un último duelo con Asraf, quedándose a las puertas de la final de este jueves.

Pero ese tenso momento, lo vivieron acompañados de Adara, la hija de Elena, y de Isa Pantoja, la mujer de Asraf. Cuando Adara se aproximó a Asraf, él rápidamente le dio dos besos. Intercambiaron unas cuantas palabras y, esta vez sí, se daban un sentido abrazo. "Me gusta ver esto", reaccionaba Elena. "Desde el primer momento que le miré los ojos y vi dos o tres detalles en él, me cautivó", añadía la concursante sobre su partener en el concurso.

Asraf confesaba, por su parte, sentirse muy contento de ver a Adara y aseguraba que sigue teniendo cariño por ella. La hija de Elena, emocionada, c por cómo había tratado y cuidado a su madre: "Quiero decirte delante de toda España, nunca mejor dicho, que gracias por haber cuidado tantísimo a mi madre, por esos momentos de diversión, por cómo la has cuidado y por todo. De verdad, gracias". En ese momento tan emotivo, volvían a fundirse en un abrazo con el que parecían haber enterrado por fin el hacha de guerra.