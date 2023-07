'Supervivientes' cerró la pasada noche su edición más larga y extrema. Después de dar a conocer el nombre de vencedor de este año, el concurso celebró un debate final en el que todos los concursantes se volvían a ver las caras para cerrar todos sus asuntos pendientes.

Como era de esperar, Adara y Asraf fueron dos de los grandes protagonistas. Los examigos continuaron reprochándose cosas que, tal y como ellos dejaron claro, habrían puesto fin a su amistad. Algo que Asraf no ha terminado de comprender ya que siguió manifestando que desconoc los motivos que llevaron a su amiga a darle de lado. El novio de Isa Pantoja se mostró visiblemente afectado mientras que Adara optó por el sarcasmo y las mofas.

Ion Aramendi quiso preguntarle a la madrileña por los verdaderos motivos que, "ni él ni mucha gente del público, todavía siguen sin entender" sobre el fin de su relación. La respuesta de la segunda finalisra estuvo caragada de ironía y mofa contra su excompañero de concurso, además de revelar que, supuestamente, "me ha tirado almendras a la cara", entre otras cosas que asegura le hizo detrás de cámaras.

Un comentario que molestó muchísimo a Asraf. "¿De verdad estás haciendo este juego de decir algo que no es? ¿En serio? Me quedo sin palabras", le dijo él molesto y decepcionado.

"Siempre he sido fiel a mí mismo y a mi amistad por ti, cosa que ahora me estoy dando cuenta de que tú conmigo no", le respondió él ganandose el aplauso de todo el plató. Adara, lejos de hacer algo de autocrítica, reaccionó sonriendo, dándole la razón con tono de burla y sin más argumento.

"Por respeto al programa, Ion, pero me quiero ir. Lo estoy pasando mal", dijo entonces Asraf ante la actitud de su examiga.

Asraf a Adara: “yo he sido fiel a mi mismo y sobretodo a nuestra amistad y por lo que he visto al salir tú no has hecho lo mismo”



TODO DICHO #SVDebateFinal #Supervivientes2023 pic.twitter.com/vUNgfqQjnG — PAPELA💫🕊 (@lapapela_) 2 de julio de 2023

"Es que no voy a aguantar que se digan mentiras cuando no fue así. No me siento cómodo con esto", insitió el exconcursante Asraf. "Qué pena, qué duro", continuó mofándose Adara cuando Asraf desveló que se sentía "acorralado".