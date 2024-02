'Bake Off: famosos al horno' ya ha arrancado la recta final del concurso. El programa de TVE conocerá en pocas semanas el nombre del celebrity al que mejor se le da la repostería. Tras despedir la semana pasada a Marc Clotet, uno de los grandes favoritos, esta semana ha dicho adiós a Terelu Campos mientras Alba Carrillo se convertía en la mejor repostera de la semana.

La modelo triunfó en el último programa en el que también tuvo tiempo para acordarse de sus excompañeros de Telecinco. En concreto de Jorge Pérez con el que supuestamente tuvo un affaire en la fiesta de Navidad de Unicorn Content mientras todavía era colaboradora.

Todo surgió a raíz de una pregunta del jurado. Eva Arguiñano observó que la modelo no parecía muy fiestera. "No, pero cuando salgo lo doy todo, eso es verdad", aseguró Alba. "No, cuando sales, la lías parda", apostilló Terelu Campos antes su afirmación.

"Bueno, tuve una muy mala experiencia en una fiesta de empresa y bueno, siempre hay alguna grandísima alma caritativa que tiene una cámara y te mete en un lío que no veas", aclaró Carrillo al jurado de 'Bake Off'. "Te pones a bailar con gente y todos los gatos son pardos."

"Luego la valentía brilló por su ausencia", añadió sin mencionar a Jorge Pérez, pero dejando muy claro que sus palabras iban dirigidas a él. "Entonces, como bien decía María Félix, que me encanta: 'Usted niegue que ha ido a la fiesta, aunque te pillen con confeti en los calzones'."

"Para mí no compensó absolutamente nada lo que sufrí para lo que... pues hijo, pues sí, pues vale. Otro más. Next", terminó diciendo.