En un mundo tan globalizado, en el que estamos expuestos a tantas cosas, es muy importante poder desconectar. Y eso es lo que le ha ocurrido al hijo de Kiko Matamoros, Diego Matamoros, que ha abandonado Madrid y se ha ido a un destino secreto rodeado de montañas: "¿Qué he hecho?".

El destino secreto de Diego es Asturias, donde pasará unos días, aunque no ha especificado la ubicación dentro del Principado. "Os iré contando qué he hecho y por qué he venido para acá a desconectar. Me he venido con Amarok que está por aquí danzando", cuenta, asegurando que "por fin vamos a tener unos días de desconexión, de ver las estrellas y las nubes y, sobre todo disfrutar una barbacoa, de unos buenos momentos, de la naturaleza".

Su padre

Kiko Matamoros, originario de una familia de clase media, es el hijo de Manuel Matamoros Ripoll y Enriqueta Hernández Martín, quienes lamentablemente fallecieron en 2011 y 2001, respectivamente.

Los primeros pasos de Kiko en el mundo del espectáculo los dio como modelo, coincidiendo en esta etapa con Marián Flores, su primera esposa y hermana de la conocida modelo española Mar Flores. Marián, reconocida azafata del programa "Un, dos, tres... responda otra vez," alcanzó la fama y figuró en varias portadas de revistas antes de retirarse gradualmente del ámbito mediático, optando por una vida más tranquila previo a su matrimonio con Matamoros.

Durante su unión con Marián, Kiko incursionó en la representación artística en la empresa de su entonces cuñado, esposo de Mar Flores. Después de un divorcio poco amistoso, Kiko cortó todo contacto con Marián y su familia.

En 1999, Kiko Matamoros hizo su primera aparición pública como 'Juan Matamoros' en el programa "Crónicas Marcianas," donde trabajaba su hermano gemelo, Coto Matamoros. Su salto a la fama continuó con participaciones en programas como "Salsa Rosa" en 2002 y en la segunda edición del reality "Gran Hermano VIP" en 2005.

Más tarde, Kiko se sumergió en varios programas de Telecinco, incluyendo "A tu lado," "Sálvame," "La Noria," "TNT," "Deluxe," y "Resistiré, ¿vale?" También incursionó en la actuación en la serie "Esposados" y tuvo un papel como preso en la película "Torrente 4: Lethal Crisis." Además, colaboró en programas deportivos para Energy y en el programa Punto Pelota de Intereconomía. En 2017 y 2018, fue destacado como uno de los mayores deudores del país según el listado oficial de la Agencia Tributaria.

A lo largo de su carrera televisiva, Kiko Matamoros ha protagonizado numerosos enfrentamientos y polémicas con diversas personalidades del ámbito nacional. A pesar de esto, se ha consolidado como un colaborador imprescindible para los programas de Mediaset España.

En 2022, participó en el reality show "Supervivientes" con el objetivo declarado de superar su adicción a las drogas. Tras la cancelación de "Sálvame" y "Deluxe," Kiko dio el salto a Netflix junto a parte de sus compañeros de programa en el docu-reality "Sálvese quien pueda."