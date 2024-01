Telecinco estrenó este fin de semana la nueva edición de 'Bailando con las estrellas', el concurso en el que diferentes personalidades conocidas deben ejecutar diferentes modalidades de bailes de salón emparejados con bailarines profesionales.

Agatha Ruiz de la Prada ha sido uno de los fichajes del programa, pero si paso por el concurso ha sido de lo más fugaz. La diseñadora no pudo disimular su enfado ante lo que ocurrió con el jurado y decidió abandonar.

La concursante, al comprobar que su actuación no había estado a la altura tras recibir una evaluación negativa del jurado decidió marcharse para evitar ser expulsada: "Antes de que me echéis, os lo agradezco en el alma, pero prefiero irme yo solita", espetó ante la sorpresa de sus concursantes y los miembros del jurado.

"Es lo contrario de lo que me han dicho. Me dijeron que se iba a juzgar a cada uno según su categoría y no puede ser", continuó explicando visiblemente cabreada.

"Estamos dando los votos a los concursantes según empiezan hoy. Igual hoy tiene tres puntos, pero dentro de unas semanas esto cambia", trataron de explicarle los miembros del jurado tras su arrebato.

💥 Ágatha Ruiz de la Prada amenaza con dejar el programa y abandona plató 💥



🪩 #BailandoConLasEstrellas

🔵 https://t.co/72MElZhqea pic.twitter.com/m6tzeUKWF0 — Bailando con las estrellas (@bailandoest) 13 de enero de 2024

"Os respeto, pero no estáis utilizando la misma vara de medir para los concursantes. No es lo mismo tener 20 años que tener la edad que tiene Agatha", dijo su bailarín Alberto Luján al escuchar el veredicto del jurado.

La decisión de la diseñadora fue definitiva y de hecho expresó que no tenía ninguna "ilusión para volver" recalcando que se había quedado "con cero ilusión".