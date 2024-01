'El Hormiguero' recibió ayer la visita de Arón Piper y José Manuel Poga para promocionar 'El correo', una película de acción que cuenta la historia de un joven que trabaja como correo para una organización internacional de blanqueo de dinero.

A raíz del papel que el actor de 'Élite' tiene en esta nueva película, Pablo Motos sacó a la luz el extraño trastorno que padece. "Tú en la serie mueves muchas cantidades de dinero, pero me han dicho que tienes una dificultad, que no sé si llama 'disculcalia'. Que no controlas las cantidades", desveló el presentador.

"Discalculia, que es como la dislexia, pero con números", corregía el actor. "Se me puede timar fácil en cuanto a dinero, con los cambios. No calculo, no lo entiendo", explicaba. "Me imagino que todo el mundo hace unos movimientos en su cabeza para calcular, que yo no hago. Yo haré otras cosas, doy mil vueltos, pero no llego al objetivo."

"O sea, vas a un restaurante y si te dicen a ti que hagas la cuenta, ¿mal?", preguntaba entonces Pablo Motos. "Sí, mal, pero con la vuelta aún peor. Yo de pequeño no entendía que si yo tenía un billete de... A ver si lo explico bien... Si tenía un billete de 10, bueno tú... Y yo te llevo cinco...", decía sin lograr explicarse bien. "Esto es lo que me pasa básicamente", decía.

Arón Piper no fue el único que desveló un problema. Su compañero, José Manuel Poga, también entraba en la conversación, y explicaba que sufre de 'anosmia', es decir, que no tiene olfato.