Orestes Barbero regresa a Antena 3 para participar en la 'Noche de campeones' de Pasapalabra, un torneo en el que coincidirá con Pablo Díaz, Luis de Lama y Javier Dávila. El programa de Roberto Leal reunirá a los concursantes que han protagonizado los duelos más largos de su historia, en una serie de tres especiales que arrancará este mismo sábado a las 22:00 horas.

Antes del estreno, Orestes ha charlado con el equipo de 'Pasapalabra' para contar cómo se encuentra en la actualidad, meses después de quedarse sin el bote que acabó llevándose Rafa Castaño. Aunque ahora ejerce como uno de los sabios de 'El cazador', el concurso que emite La 1 en su franja vespertina, el burgalés no ha dudado en aceptar la invitación del programa en el que participó durante 360 tardes.

"Es una sensación muy bonita, son programas con gente muy querida. Los concursos son como una especie de networking, una red de relaciones muy sana entre gente muy diversa. Todos compartimos la bondad y el amor por el saber", explica Orestes en su regreso a 'Pasapalabra'.

Además, asegura que poco a poco ha ido recobrando la normalidad en su día a día: "Al principio cuesta porque está todo muy reciente. Esa parte que es tan pesada, que es la exposición social, tarda un tiempo en remitir. Pero poco a poco te vas asentando y te reencuentras con la continuidad de tu vida".

Como no podía ser de otra forma, Orestes también recuerda cómo vivió el momento en que Rafa se llevó el ansiado bote por el que ambos competían: "Cuando sacó la tercera de las complicadas, sabía que era probable que tuviera la cuarta. Entonces me fui mentalizando y cuando pasó, pasó".

"Casi agradecido por la libertad recobrada, tocaba volver a la vida normal. Me alegré por Rafa y a seguir. No fue tan traumático ni nada", asegura el joven, que a día de hoy sigue mantiendo buena relación con su rival: "Hizo una celebración y me invitó". No obstante, reconoce que cada uno está centrado en sus cosas: "Al final él tiene su vida y yo la mía".

En cuanto a un posible regreso a 'Pasapalabra' como concursante de pleno derecho, Orestes admite que no lo descarta por completo: "Nunca digas de este agua no beberé. A corto plazo quiero estar tranquilo en mi vida normal y tengo otros proyectos, pero a largo plazo siempre está la puerta abierta".