Ángel Cristo Junior continúa hablando sobre Bárbara Rey. El hijo de la vedette se ha convertido en el protagonista de '¡De viernes!', desde que hace tres semanas decidía romper su silencio y cargar duramente contra su madre.

El pasado viernes decidió sentarse en plató para responder a las preguntas de los periodistas del programa y enfrentarse por primera vez a todo lo que había dicho. Allí, Ángel relató los malos tratos que sufrió su madre por parte de su padre, pero al mismo tiempo acusaba a la actriz de ser "una de las mujeres que me han maltratado a lo largo de mi vida".

"Mi padre cometió el error de casarse con mi madre, él era un hombre de circo y no debió elegir a esa mujer, no niego que mi padre maltratara a mi madre, pero ella prácticamente enterró a mi padre. Era merecido acusarle por lo que hizo, pero al final de su vida ya estaba deambulando solo, no era necesario hacer con él esa carnicería", saltó.

Mi madre ha machacado y enterrado a mi padre.

Mi padre jamás debió casarse con mi madre.



Palabras de Ángel Cristo Junior, hijo de Bárbara Rey. #DeViernes pic.twitter.com/MTmXp8OoTg — Srto Z (@Srto_Z) 8 de diciembre de 2023

"No voy a olvidar, puedo perdonar. Si yo decido hablar es porque corto el cordón umbilical. Alejarme lo máximo posible de lo que había vivido en mi infancia y en mi adolescencia", explicó sobre las razones que le han llevado a pronunciarse de esta manera públicamente.

"Mi madre ha intentado paralizar esta entrevista. Ha enviado varios burofaxes, ha hablado con toda la gente que conoce, ha manipulado la información que le ha dado la gente, personas que confían en ella y que creen a ciegas lo que dice. Han intentado desacreditar mi verdad, mi vida. Yo no vengo a nada más que a contar mi vida y no la de nadie. Solo lo que yo he vivido. Han intentado parar todo esto vertiendo información manipulada para que no me sentara aquí."

Sobre todo ello ha querido pronunciarse Sofía Cristo en 'Espejo Público. La hermana de Ángel ha decidido romper su silencio y anunciar públicamente la drástica decisión que tanto ella como su madre han tomado a raíz de su testimonio.

"Al final mi madre y yo vamos a interponer las acciones legales adecuadas para proteger nuestro honor y nuestra intimidad porque estas calumnias, falacias y mentiras y este desprestigio público que se está haciendo tendrá unas consecuencias", ha anunciado. "Esto es un maltrato absoluto en público. Me hace gracia el Ministerio de Igualdad, que van a la tele a arropar a ciertas personas, pero a mi madre la han dejado sola. Que hagan algo de verdad, porque mucho marketing y mucha mierda, pero en realidad estamos desamparadas ante la ley."

"Hay cosas tan feas y muy duras, muchas mentiras y por eso se tomarán acciones legales. No se puede permitir esto y yo me voy a encargar de que mi madre vaya hasta el final", ha sentenciado Sofía Cristo.

Por el momento, Bárbara Rey no se ha pronunciado directamente ante la entrevista de Ángel Cristo, pero sí que reaccionó el sábado a través del periodista Aurelio Manzano. "No reconozco a mi hijo y, a partir de hoy, mi hijo ha muerto para mí", rezaba el mensaje que envió.