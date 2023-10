El pasado viernes 'Sálvame' emitió, tras 14 años en televisión, su último programa. El formato se despidió para siempre de la audiencia con un emotivo programa que marcó el fin de una era televisiva. En este especial participarón un sinfín de excolaborador y antiguos compañeros que quisieron acompañarles en este adiós.

Durante todos estos años han sido muchos los rostros que han pasado por el programa y no todos ellos guardan muy buen recuerdo de su paso por 'Sálvame'. Algunos lo dejaron de manifiesto durante estos días, en los que han compartido duros mensajes contra el espacio y algunos de sus miembros.

Uno de ellos ha sido Miguel Temprano. El fotográfo y colaborador lleva alejado de la televisión desde que el pasado año 'La Fábrica de la Tele' decidió prescindir de su trabajo en 'Sálvame' y en el 'Deluxe'. Una decisión que no le sentó del todo bien en su momento y que se ha encargado de dejar claro a través de sus redes sociales en más de una ocasión.

Este viernes el periodista se ha vuelto a pronunciar sobre el programa a raíz de la entrevista que Kiko Hernández concedió en el 'Deluxe', en la que habló sin tapujos de su relación con Fran Antón y se sinceró como nunca sobre su vida privada.

"Un maltratador de mujeres y hombres es blanqueado y se le paga por ello. Siento asco, mucho. Que pena que no entreviste a Kiko Hernández el gran dictador, misógino y “abusador” Jorge Javier Vázquez. Sería un perfecto final para el Ministerio de Igualdad que tanto defiende a las mujeres. Asco", publicaba sin pudor.

El pasado mes de diciembre también protagonizó un sonado discurso contra Jorge Javier. Lo hizo en el canal de Youtube de Diego Arrabal en el que él y el paparazzi se despacharon a gusto contra el presentador.

"Me da mucho asco por cómo trata a los hombres y a las mujeres. Si yo digo la mitad de las cosas que ha dicho este señor yo sería un cerdo y un sinvergüenza. Jorge Javier es una obsesión sexual la que tiene por la vida de los demás. Me parece un guarro y un cerdo. Creo que hay cosas que no se pueden decir y que hay que tener un poco de deferencia y de trato, también con la gente que está en casa", sentenció entonces.