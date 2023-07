Hace ya un mes que nada se sabe de Jorge Javier Vázquez. El presentador desapareció por sorpresa de la televisión en medio de rumores sobre un posibles despido que terminaron con un comunicado por parte de Mediaset en el que aseguraba que se encontraba de baja. "Jorge Javier Vázquez causa baja de manera temporal por prescripción médica", advertía el escrito.

Dos semanas después de su desaparición, el catalán reaparecía en sus redes sociales y lanzaba un alarmante mensaje en el que anunciaba que se retiraba de la televisión por salud mental.

"A veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé, mejor espero. En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir "Hasta siempre". "Hasta cuando pueda". "Hasta que surja". Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena", escribió.

Desde entonces nada se ha vuelto a saber de él y hoy, todos los ojos le miran. Este viernes 23 de junio 'Sálvame' emitirá su último programa después de 14 años y ya se conoce que el presentador no va a estar acompañando a sus compañeros y todo parece apuntar a que su salud habría empeorado.

Al parecer, varios paparazzis habrían captado a Jorge Javier Vázquez saliendo de un centro médico en varias ocasiones. Una información que ha confirmado Diego Arrabal en su canal de YouTube. "Le siguieron hasta el hospital y se supo que le estaban haciendo pruebas", ha asegurado el paparazzi. "Si no lo dice él, yo no puedo hablar de lo que le pasa, pero vamos, un problema de salud es", ha confirmado.

Por lo de pronto se desconoce qué es lo que le ocurre, pero es más que evidente que Jorge Javier Vázquez no está pasando un buen momento.