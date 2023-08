María Patiño es una de las tertulianas de la prensa del corazón más reconocidas en nuestro país. La colaboradora y presentadora lleva más de 30 años ocupando espacios televisivos de varias cadenas de ámbito nacional hablando de la vida de los famosos españoles. Sin embargo, sus inicios no fueron en este tipo de formatos.

La periodista ha participado en más de 14 programas de televisión, pero comenzó en la radio. Patiño empezó su carrera en Canal Sur, tanto en televisión como en radio. A partir de ahí, la periodista dio el salto a Antena 3 donde pudo debutar en el programa "Sabor a Verano", presentado por Inés Ballester. Este espacio le dio la oportunidad de participar en el programa estrella de la época, Sabor a ti, para trabajar junto a Ana Rosa Quintana.

Ahora, en la actualidad, además de presentar y colaborar en Sálvame, la tertuliana presenta el espacio Socialité de Telecinco. Socialité ha logrado convertirse con el paso de los meses en uno de los referentes de la prensa del corazón en nuestro país. El descanso del fin de semana de Sálvame (que no se emite ni el sábado ni el domingo por la tarde) hizo que Mediaset le encargara a La Fábrica de la Tele otro formato que pudiera mantener el interés de la audiencia y que, después del cambio de Viva la Vida, permitiera a la cadena llenar de temas del corazón la única franja horaria que no tenía este tipo de contenido en las principales horas de emisión. Fue así como nació Socialité. Un programa que ha ido creando polémica tras polémica. Pero que también ha tenido sus éxitos. Y eso es innegable y es algo que agradece hasta la presentadora del formato.

Una de las colaboradoras estrella del finiquitado Sálvame, María Patiño, cumple hoy 15 de agosto 52 años. Su presencia en el programa ha sido siempre muy destacada, hasta el punto de hacer de presentadora en ausencia de Jorge Javier Vázquez y, en los últimos tiempos, del programa. También conduce en Telecinco la versión Deluxe y el programa Socialité, los fines de semana.

María se encuentra de vacaciones en Fuerteventura, su paraíso particular, donde ha compartido algunas fotos en su Instagram que han suscitado infinidad de comentarios, y no todos halagüeños. En la playa, "a cuatro patas", se muestra en biquini en un gesto poco afortunado, a lo que ella responde: "Lo importante no es la foto, es tu ojo".

También ha compartido un recuerdo de su viaje a Miami. Vestida de blanco y apoyada en una columna, presume en otra foto: "No me gustan las poses. Me gusta la naturalidad", escribe, al tiempo que los demás cuestionan su gesto y su bronceado.

''Tú de natural no tienes nada'', ''Eres muy choni'', ''Make up by Colacao'', ''Toda tú eres postureo'', ''Parece de cera con tantos filtros'', ''Muñequita de plástico'' o ''Llevas más silicona que una empresa de aluminio'' son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.