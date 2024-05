María Patiño ha aterrizado en España tras su paso por Latinoamérica con Netflix y una de las primeras cosas que ha hecho al llegar ha sido sentarse delante de los micrónfonos del podcast de Carlota Corredera. La presentadora ha sido la quinta invitada de 'Superlativas', el nuevo espacio de entrevistas de la periodista de Vigo.

Ambas han compartido una animada charla en la que Maria Patiño se ha abierto en canal sobre su faceta más privada. Ha hablado de la enfermedad que atravesó, del final de 'Sálvame' y de cómo ve el futuro tras el adiós al programas tras 14 años en emisión.

"No he sido consciente de todo lo que he vivido. Me decía: '¿Quieres hacer esto?'. Sí. ¿Quieres subir a este proyecto? Sí. Hacía todo sin pararme a pensar, sin pararme a reflexionar prácticamente", confesó. "¿Tú crees, María, que has llegado a ser adicto al trabajo? Porque yo lo he sido y lo he verbalizado en varias ocasiones", le preguntó entonces su amiga y compañera Carlota Corredera.

"Sí, de hecho, eso me lo han diagnosticado. Yo no era consiente, pero, sí, me lo han diagnosticado. Recuerdo que cuando tenía vacaciones, tenía que proponerme no estar pendiente de lo que ocurría. Esa un esfuerzo", desveló. "Necesitaba tener el control de lo que pasaba y, en el fondo, como me explicó mi psiquiatra, tengo que tener todo bajo control y como sé que en el trabajo doy 100 y recibo 100. Eso me gusta".

"Sigo vinculada a Mediaset. No tengo que reprocharle nada. Me quiero quedar con lo positivo. Los programas se acaban, pero el espíritu de este programa no se ha muerto. Ahora necesito reflexionar sobre lo que quiero", dijo la presentadora. "No he tenido más ofertas, que los fines de semana en 'Socialité'. No puedo vivir sin trabajar, porque no tengo tal cantidad de ahorros. Mi miedo es trabajar por dinero. Me da pánico no sentirme ilusionada, dejar de creer en mí misma, apagarme. Ahora tengo un mes por delante."

"A las 4 duermo media hora y empiezo a estar ya con el, ¿qué hago? Es un momento complicado hasta las 7 de la tarde. Ahora tengo que aprender a disfrutar del tiempo libre".