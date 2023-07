Tras el final de Sálvame, Carlota Corredera ha roto su silencio. La presentadora -que abandonó el programa en abril de 2022 y se convirtió en una de las grandes ausencias en su adiós a la audiencia el pasado viernes- ha reaparecido en la première de la última entrega de la saga 'Indiana Jones' y, como no podía ser de otra manera tratándose de una película de acción, ha hablado del emocionante fin de la que sin duda ha sido la mayor aventura de su vida.

"Es raro, pero tengo muy buen sabor de boca, ha sido un programa súper chulo en el que se ha purificado todo con el fuego y encima han contado que Sálvame seguirá en Netflix. Es un bombazo y me alegro muchísimo por ellos" ha revelado.

Un adiós que ella ha vivido desde la distancia y que, como reconoce, no pudo ver en directo: "He visto trocitos en diferido, es verdad que al final el directo me cuesta un poco, me da mucha penita pero bueno, que ya está". "Hay que ver ese Netflix, a ver con que nos sorprenden porque 'Sálvame' sigue siendo una caja de sorpresas, me encanta" ha añadido, adelantando que aunque no puede contar cómo será esta nueva etapa del programa en la plataforma -en la que Belén Esteban, Kiko Matamoros, María Patiño, Lydia Lozano, Kiko Hernández y Chelo García-Cortés van a conquistar América con sus 'locuras- está convencida de que "vamos a disfrutar muchísimo". "Solamente hay que ver la repercusión del teaser (que acumula ya varios millones de visualizaciones en Netflix) verles llegar y desembarcar allí es una maravilla" aplaude.

Además, el medio especializado en televisón, Algo Pasa, ha compartido unas polémicas declaraciones en las que la ex directora y presentadora de Sálvame hace autocrítica y envía un mensaje a Mediaset: "Hablar de feminismo me ha costado mi puesto en Mediaset y en la tele", exponía. "Gestionamos mal el programa con el tema de Rocío. Se trató como un tema del corazón cuando no lo era. Debimos dejar hablar solo a los expertos y a las expertas, porque en algo así no puede haber bandos. Los derechos humanos no se cuestionan. Lo que de verdad hizo bajar las audiencias de Telecinco fue dejar de emitir 'Pasapalabra”, se ha sincerado.

Carlota se confiesa

A propósito del programa vespertino de Telecinco, que cumple ya un mes cancelado, habla sin filtro de los motivos de su repentino desgaste y la influencia del documental de Rocío Carrasco. «¿Se jodió el Perú cuando se dijo que era un programa de “rojos y maricones”?», le preguntan en el citado medio. Y su respuesta es un ‘no’ rotundo.

«He escuchado que quedó herido de muerte ahí y cuando intervino Irene Montero tras el estreno del documental de Rocío Carrasco. En este último caso, gestionamos mal el programa», declara Carlota Corredera como crítica al mal enfoque que tuvo la serie documental en la cadena. «Teníamos una información importantísima que transmitir y se trató como un tema del corazón cuando no lo era. Debimos dejar hablar solo a los expertos y a las expertas, porque en algo así no puede haber bandos. Los derechos humanos no se cuestionan», sentencia alto y claro.

Aun así, la veterana comunicadora no cree que el tsunami que provocó el testimonio de Rocío fuese la causa principal por la que Telecinco entró en un declive histórico que con el paso del tiempo no deja de agudizarse. Carlota tiene meridiano el detonante y no ha dudado en verbalizarlo: «Lo que de verdad hizo bajar las audiencias de Telecinco fue dejar de emitir Pasapalabra».