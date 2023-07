'Operación Triunfo' no tiene rival. Más de 2.000 personas se han desplazado este lunes 3 de julio al recinto Montjuïc de la Fira de Barcelona para participar en los castings de la próxima edición del programa de la mano de Amazon Prime Video. Los responsables de las pruebas han pasado a la siguiente fase a un total de 132 personas durante la primera jornada en la capital catalana. De esta manera, el formato de Gestmusic se renueva para dar el salto al 'streaming' y la plataforma de pago apuesta por primera vez por ofrecer contenidos en directo.

Las pruebas han comenzado a las 10 de la mañana, cuando la cola formada ya daba la vuelta al recinto. Los aspirantes más madrugadores han llegado al lugar entre las cinco y las seis de la madrugada, pero el primer participante en cantar llevaba acampado desde el viernes. Sin embargo, la suerte no le ha acompañado y no ha podido pasar a la siguiente fase.

Los candidatos han tenido que cantar a capella una de las 50 canciones que se encontraban en la lista que Prime Video había facilitado. Es la primera vez que se imponen restricciones a la hora de escoger los temas que se presentan y esto es debido a la cesión de derechos artísticos y las licencias necesarias para después emitir las audiciones en la plataforma. Las canciones más interpretadas durante la jornada han sido 'Baby one more time', de Britney Spears, 'Flowers', de Miley Cyrus, 'Someone You Loved', de Lewis Capaldi, y 'Puedes contar conmigo', de La Oreja de Van Gogh.

Primeros elegidos

Isaac Pacheco, de 25 años, ha sido el primer elegido por Noemí Galera de esta ronda inicial del concurso. El joven contaba con el pase Prime OT, un distintivo que permitía saltarse la cola de las pruebas y que se ha ido entregando durante estas semanas a aquellas personas que publicaran sus vídeos cantando en Instagram o TikTok y llamaran la atención de los responsables del casting.

Pacheco ha superado la prueba después de interpretar las canciones 'Baby one more time', de Britney Spears, y 'Bad Romance', de Lady Gaga. "Todavía no me lo creo, estaba temblando", ha declarado el joven tras superar el primer paso. Por su parte, Mario se ha desplazado desde Valencia y ha conseguido su ansiada pegatina este año después de haber probado suerte por primera vez en los castings de 'OT 2018'. El aspirante ha cantado 'Este tren', de Rozalén, 'Don't go yet', de Camila Cabello, y 'Voy a inventarme un camino', de El Jose.

Nuevo formato

Las 132 personas que han pasado a la siguiente fase tendrán que prepararse tres canciones del mismo repertorio seleccionado y presentarse en el mismo lugar mañana a puerta cerrada. Para su primera canción, el músico Pablo Lluch acompañará su actuación con la interpretación de la melodía, y para el resto de canciones, los aspirantes tendrán la opción de acompañarse de instrumentos que no tengan que amplificarse o cantar a capella. Finalmente, la última prueba tendrá lugar en Barcelona en unos meses, donde se eligirán a los 18 concursantes para entrar a la academia de 'OT'.

La nueva edición de 'OT' en Amazon Prime Video contará con galas de unos 90 minutos en directo presentadas por Chenoa, siendo este el primer contenido semanal en vivo que se emitirá en la plataforma, habrá una postgala y un programa donde se comentará el día a día de la academia. Por su parte, el directo 24 horas de la vida de los concursantes en la academia se mantendrá en YouTube. Con su salto a las plataformas, el programa se renueva tras su parón de tres años y abre las puertas a una emisión en 30 países de todo el mundo.