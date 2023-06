Rosa López y David Bisbal están regalando un sinfín de momentos a los fans de 'Operación Triunfo'. El almeriense escogió a la artista para que le acompañe como coach en esta edición de 'La Voz Kids' y los fans de la primera edición de concurso no dejan de regresar al pasado.

Los dos cantantes siempre han dado muestras de la gran conexión que existe entre ellos desde que se conocieron en el reality. Han pasado más de 20 años de aquello y su relación sigue intacta y prueba de ello es la complicidad que muestran en el programa. El cariño es más que evidente, pero también lo es su conexión en el escenario. Más de dos décadas después, Rosa López y David Bisbal han vuelto a cantar en televisión ‘Vivir lo nuestro’, una de las canciones que interpretaron durante su paso por 'Operación Triunfo'.

El escenario de 'La Voz Kids' vivió uno de los momentos más emotivos de la edición. Rosa López y David Bisbal intentaron mantener el tipo durante su actuación, pero al final terminaron fundiendose en un largo abrazo con el que soltaron toda la emoción contenida. "Te quiero mucho, David", escuchó decir a Rosa mientras estaban abrazados.

"esta canción fue la que nos tocó a Rosa y a mí cantar juntos dentro del programa. Yo recuerdo que esa semana para mí fue una fiesta, me lo pasé espectacular con Rosa", explicó David Bisbal. "Bueno pues lo mismo he sentido ahora Rosa, alegría pura", sentenciaba el artista. Su compañera, muy emocionada, se ha limitado a decir: "Yo también. He sido feliz, te lo juro."

Recuerdo desbloqueado de la primera edición de OT con la actuación de David Bisbal y Rosa 😍😍. Gracias por hacerlo posible a La Voz Kids 😊#lavozkidsasaltos — Alf ϟ (@Alfonso___) 17 de junio de 2023

La actuación de Rosa y David cautivó a los espectadores del programa que agradecieron este momento, al que calificaron de "historia de España".