La cuenta atrás para el final de 'Supervivientes' ya ha arrancado. Los concursantes cuentan los días para su regreso a España, que este año será antes de la final. Así lo anuncio Carlos Sobera en el último programa. En esta edición la Gala Final la vivirán los cinco finalista juntos en una casa aislada en Madrid.

La noticia causó todo tipo de reacciones en los concursantes. Lágrimas, alegría...pero sobre todo mucha emoción por despedirse, por fin de Honduras. Pero la reacción de los supervivientes no fue la única que quiso conocer el presentador. Carlos preguntó a los colaboradores de plató sobre la información que acaban de soltar y cuando llegó a Alma Bollo, la tensión entre ellos se hizo bastante evidente.

La última gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie' vivió un encontronazo entre el presentador y la familia Bollo, tal y como desveló 'Sálvame'. Y parece que la hija de Raquel Bollo no fue capaz de disimular su malestar.

"Me ha llamado mi madre hace diez minutos, me ha dicho que tengo una chica muy guapa a tu derecha que tienes que ser tú, que no me ha sonreído en toda la noche", le espetó el presentador. "Soy muy feliz, aunque no os lo creáis", aseguraba la joven. "Aparte de que me lo digas quiero verlo, añadió Carlos Sobera.

"No me caracteriza a mí la sonrisa", respondía ella con ironía y de una forma un tanto cortante. "No, yo te he visto en la isla con una sonrisa de oreja a oreja muchas veces", apostilló Carlos.

Tras este momento incómodo, Alma subió una foto a su cuenta de Instagram, despejando cualquier duda y justificando el porqué de su seriedad: "Ya estamos aquí, muy sonriente, no me pasa nada, estoy muy contenta, lo único es que estoy todavía un poco aturdida y empanada".