La llegada de Alma Bollo a España tras su paso por 'Supervivientes' ha generado un gran revuelo. Su paso por el plató de 'Supervivientes: Tierra de nadie' dejó grandes momentos de tensión, sobre todo con Isa Pantoja. Las primas tuvieron un fuerte enfrentamiento por Asraf que terminó con Carlos Sobera frenando las salidas de tono de su hermano Manuel.

Eso fue lo que se vio durante la emisión, pero tal y como ha desvelado 'Sálvame', una vez que las cámaras se apagaron, la tensión creció hasta el punto de que fue necesaria la intervención del equipo de seguridad de Mediaset.

"En el plató de 'Supervivientes' se vivió algo escandaloso, una situación escandalosa protagonizada por Raquel Bollo, Alma y Manuel Cortés minutos antes de que terminara el programa", anunciaba Mayte Ametlla en 'Sálvame'.

"Montaron un circo imparable, hasta tal punto de que miembros de la producción tuvieron que sacar del plató, acompañados por seguridad, a Isa Pantoja y a Carmen Borrego para que no sucediera algo peor de lo que estaba pasando. Se lio parda. Incluso Carlos Sobera, el presentador con más templanza, también perdió los papales, que acabó diciendo 'ya basta, dejadme en paz'. Lo que ocurrió fue inaudito", subrayó la colaboradora.

Ayer los Bollo macarras en vena la liaron en la salida de SV contra Alexia Borrego e incluso Sobera#YoVeoSalvame pic.twitter.com/Bw7ebnKvdp — MaryGH2 (@Mary202085797) 14 de junio de 2023

"No quiero utilizar las palabras violencia y agresividad, pero fue un comportamiento bajuno, poco digno de gente que trabaja en televisión, con dedos señalando y diciendo cosas feísimas que me niego a repetir porque mi elegancia no me lo permite", aclaró. "Lo que pasó en el plató fue a más, hasta tal punto de que otros miembros de la familia Bollo, desde la grada del público, increparon a Isa y a Carmen Borrego. Creo que es algo que no es digno de este plató."

Raquel Bollo se ha levantado con Manuel a amenazar a Carlos Sobera a lo alto “Y tu eres malisimo presentador, te vas cagar”

EL EQUIPO DE PRODUCTORA HA TENIDO QUE ENTRAR A PARAR A “LOS BOLLO” — LABORRE (@camposborre) 14 de junio de 2023

"Se monta una bien gorda, cogí a Isa y me la llevé. Yo a ella la vi, no sé si asustada, pero sí temblando. Nos fuimos por atrás para no cruzarnos con nadie. Sí escuché que Alma le dijo a Alexia 'te vas a cagar'. El ambiente estaba muy caldeado. Sé que ellos se quedaron en el plató, y no en muy buenos términos. Miedo no es la palabra, pero pasé angustia porque son personas con las que no se puede dialogar", confirmó Carmen Borrego, una de las implicadas en la trifulca.

Carlos Sobera ha chillado y se ha ido corriendo diciendo "¡Déjadme en paz, por favor! — LABORRE (@camposborre) 14 de junio de 2023

La defensora de Artur en plató llamó también por teléfono para confirmar lo ocurrido, agregando que también se le faltó al respeto a Sobera tras la finalización de la gala, con las cámaras captando en los últimos segundos cómo Raquel se encaraba con él.

Unas declaraciones que también confirmaron algunos de los espectadores del público que esa noche se encontraban en plató. Una usuaria de Twitter compartió un hilo en el que desgranaba lo ocurrido con la familia Bollo nada más terminar el programa.