Roberto Leal no está pasando sus mejores tardes en 'Pasapalabra'. La visita de dos invitados le están dando algún que otro quebradero de cabeza por los constantes zasca que no dejan de repartirle.

Javier Coronas y Raúl Cimas han pasado por el programa de Antena 3 para ayudar a los nuevos concursantes a acumular segundos para enfrentarse al Rosco. Su presencia en plató ánimo a Roberto Leal que se animo a sacar su faceta más divertida con algún que otro chiste. Una decisión que le costó un sonado corte por parte del humorista de 'Ilustres Ignorantes'.

"Encláustrate en tu papel de presentador y yerno perfecto y dejar los chistes malos a Raúl Cimas", le espetó Coronas añadiendo que su labor como presentador era "de lo más fácil que se hace en televisión". "Esta va a ser la peor tarde de su vida", le soltaba entonces Cimas.

Al día siguiente ambos regresaron al programa y Leal quiso saber como se encontraban tras su primera visita al programa. "Es una bocanada de aire fresco cuando estás bien, te cambia todo", señaló el sevillano sobre el estado de ánimo Javier Coronas. "Hoy estoy muy bien, la verdad", respondió Coronas. "Ayer me habría ido a la mitad del programa porque fue muy aburrido. Hoy, en cambio, estoy muy bien. He estado hincando codos toda la noche porque Marta, mi concursante, es espectacular".

"Me he estudiado el diccionario, aunque todavía no he acabado la A", soltó arrancando las carcajadas de presentador e invitados. "Ya me se una cantidad de palabras con la A como alambrada, alambique, hamaca..."

Un momento divertido que terminó con Roberto Leal deseándole suerte a lo Cimas respondió serio: "No me hace falta".