Aitana ha sacado nuevo tema. Este jueves ha estrenado la canción 'Los Ángeles' con la que marca el comienzo de una nueva etapa. Con motivo de este restreno, la catalana ha visitado 'El Hormiguero' para hablar con Pablo Motos sobre su nueva fase en la música y todo lo que esconde este single.

El estreno de 'Los Ángeles' no sólo llegó con su vista al programa de Antena 3. Aitana organizó una fiesta en un local de Madrid al que pudieron asistir 1.000 personas que descubrieron en directo su nueva canción. "Me he puesto a hacer un montón de canciones nuevas y 'Los Ángeles' he visto que es una canción para sacarla ahora mismo porque es muy divertida, muy de club", confesó para explicar el motivo de esta celebración.

A raíz de esta fiesta, Pablo Motos quiso saber si Aitana, debido a su popularidad, hace lo que hace cualquier joven de 23 años. "Yo hago absolutamente todo. A mí me gusta mucho salir y a veces llevo mascarilla para disimular, pero me parece muy bonito cuando me encuentro a algún fan y me habla de mis canciones", admitió. "Si salís por la noche Yatra y tú, es como una ambulancia y un coche de bombero. Está todo el mundo 'buah'", pregunto Pablo Motos. Una pregunta que la cogió completamente por sorpresa. "Yo no quería sacar eso", respondió tras unos segundos de incómodo silencio.

"Cuando salgo con mis amigos me gusta estar siempre con la gente. Me parece muy aburrido estar en un reservado, pero hay veces que por seguridad la misma discoteca o la misma sala me dice que no me puede dejar estar en la pista de baile. El reservado está bien si quieres estar tranquilo, pero a mí me gusta estar rodeada de gente, conocer gente nueva... Eso me parece lo más divertido", continuó diciendo para dejar pasar el tema.

"Alpha' es mi nuevo disco, que todavía queda un poquito para que salga. Es verdad que lo he anunciado ya porque va a haber muchas cosas alrededor de 'Alpha', no solamente un disco. Ya he anunciado lo de las fiestas, que quiero hacerlas por todo el mundo y de hecho sí puedo decir que la próxima va a ser en México, pero hay más cosas alrededor y quiero ir sacándolas poquito a poco", señaló. "Hay dos temas, 'En el coche' y 'Formentera', que ya están dentro de este disco, ahora saco 'Los Ángeles' y doy paso a esta nueva era".