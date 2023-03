Desde que trascendiese que Ana Obregón ha adoptado a una niña nacida por gestación subrogada en Miami las opiniones no han dejado de sucederse. Rumores a parte, a sus 68 años, la actriz y presentadora está 'feliz' con la nueva etapa que inicia, según ha declarado su propia familia. Sin embargo, el modo en que ha decidido renovar la ilusión en su vida después de duros varapalos como la muerte de su hijo Aless y de sus padres en apenas unos años, ha levantado ampollas.

Como revela la publicación, el proceso de convertirse en madre de nuevo es algo que Ana ha llevado con absoluta discreción y, a excepción del padre de Aless, Alessandro Lequio -uno de sus grandes apoyos- y de sus hermanas Celia y Amalia, nadie conocía la nueva e ilusionante etapa que la actriz estaba a punto de comenzar.

Un sueño que rondaba en la cabeza de la protagonista de 'Ana y los 7' desde hace un tiempo y que comenzó a 'tomar forma' en junio de 2022 -mes en el que Aless hubiese cumplido 30 años- cuando la gestante estadounidense se quedó embarazada.

Son muchas las voces, tanto en programas de televisión, como en las redes sociales o en la propia calle que han estallado contra Ana Obregón. En El programa de Ana Rosa, Joaquín Prat también se ha mostrado muy crítico con la situación. "Hay muchas formas de estar cerca de la infancia. Puedes estar en la lista de familias de acogida, hacerte voluntaria para ayudar a la infancia... pero me parece un acto de egoísmo que acudas a Miami a comparte un niño o convertirte en madre por gestación subrogada, como lo quieras llamar. Ana Obregón no ha sido madre, Ana Obregón va a ejercer de madre de una niña y creo que Ana no ha pensado del todo en su futuro, si no que ha pensado más en ella misma que en el interés de la niña", ha señalado