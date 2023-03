Omar Montes visitó este lunes 'El Hormiguero' para presentar la Gira de los Maleantes. El próximo 21 de abril, el de Pan Bendito arranca su tour por España para cantar con sus fans los temas de su último disco 'Quejíos de un maleante'.

El artista ha desvelado algunos detalles de lo que se podrán encontrar los fans que acudan a verle en sus conciertos. "A la gira vienen todos los maleantes que he recogido por mi barrio, somos unos 45 los que participamos en la performance de los conciertos", confesó. "Cada uno de ellos hace algo, si no toca el cajón, es la flauta o el violín. Vamos a tocar flamenco y reguetón, pero sin mezclarlo".

Uno de los detalles más sorprendentes llegó cuando Omar Montes aseguró que se había comprado un Ferrari para completar el espectáculo. "Me lo he traído de Alemania porque era más barato", comentó. "Lo que he hecho ha sido quitarle el motor, el techo y cortarlo para subirlo al escenario de los conciertos porque he contratado un bailaor de flamenco para que se suba dentro y baile."

El cantante no tiene ningún problema en hablar de dinero y ha comentado con Pablo como es su vida ahora. "Cuando tienes más de un millón de euros, la vida se te complica", reveló. "La gente cuando sabe que uno tiene dinero es como le obliga a pagar en todos lados", dijo haciendo mención a la relación que tiene con muchas personas que le rodean.

"Tú puedes intentar ser la misma persona pero inevitablemente..." sentenció cuando Pablo Motos le preguntó si el dinero cambia a las personas.

Que la ostentación está presente en la vida de Omar Montes es algo más que evidente. De hecho, el artista se llevó una parte de su colección de joyas al camerino de 'El Hormiguero' para decidir el outfit con el que se presentaba en el programa.