Omar Montes se ha convertido en uno de los rostros más populares de nuestro país. El cantante no deja de cosechar éxitos musicales y se ha coronado como uno de los artistas más escuchados de Spotify en España.

El de Pan Bendito se ha labrado una carrera musical que ha compaginado con su presencia en numerosos programas de televisión. Omar es un éxito asegurado y por eso, es habitual verle en la pequeña pantalla. Apunto de estrenarse como jurado en 'Idol Kids', el artista se ha ido a Laponia con Calleja en su última entrega de 'Planeta Calleja'. Una aventura en la que se ha abierto en canal y ha hablado de cuestiones que nunca había tratado en televisión.

Además de contar cuál es su relación con Isabel Pantoja o cómo compagina su carrera con la paternidad, el cantante ha hablado de dinero. Calleja quiso saber cuanto estaba ganando ahora que su carrera está en la cima y él no ha tenido problema en responder. Aunque no ha querido dar número exactos, sí que ha dicho que "cifras de más de seis números".

"Tengo 15 discos de platino en un año. Todas las canciones que he hecho hasta ahora han sido un hit". Por este motivo las discográficas le están ofreciendo "sumas millonarias, millones de euros".

Parte de este dinero se va a joyas y a coches. Montes siempre ha expresado su pasión por el oro y los coches de alta gama y ahora que tiene su propio dinero, aprovecha para darse esos caprichos: "Siempre me han gustado los coches y las joyas. Yo veía a los reguetoneros de la época con los Lamborghini y veía a los de España más normalitos. Y pensaba: 'Yo también quiero mis joyas y mis coches'. Me mola un huevo". confesaba.

Pese a que está ganando mucho dinero y es uno de los cantantes más populares del país, su vida no ha cambiado demasiado. El artista volvió a recordar que su casa está en el barrio de Pan Bendito, donde se crio y tiene su grupo de amigos.

"Por más dinero que uno gane no se debe olvidar de donde viene. Me he comprado algunas casas, algunos chalets, pero me gusta mi barrio" aseguró el artista, puntualizando que la clave del éxito es la humildad. "El dinero no te da la felicidad. La salud, sí".