'El Hormiguero' ha recibido la visita de Georgina Rodríguez. La influencer se convirtió en la estrella de la noche en el programa de Pablo Motos al que acudió con motivo del estreno de la segunda temporada de su reality. 'Soy Gerogina' llega a Netflix este viernes 24 de marzo y la pareja de Cristiano Ronaldo ha desvelado algunas pinceladas sobre lo que se podrán encontrar sus seguidores.

"Todo lo que se imaginen, lo van a ver. Se van a sentir muy identificados y les va a encantar", ha afirmado. También ha asegurado que quien vea la serie va a conocer cosas que no conocían tanto de su vida como de la de Cristiano Ronaldo. "Esta temporada he viajado muchísimo más que la anterior, porque la primera se grabó en muy poco tiempo y esta temporada tuvimos un parón, al final han durado mucho más las grabaciones y gracias también a esto he podido incluir muchísimas más cosas".

Su faceta de madre es una de las que tienen mayor presencia en el reality y también la que más felicidad le genera, pero en esta temporada se podrá ver el difícil momento por el que pasó tras la pérdida de uno de los gemelos que esperaba junto a Cristiano.

"No hay explicación. Me ha traído mucha oscuridad, pero me ha traído mucho amor y esta temporada haberla hecho me ha servido de mucho. Elegí de directora a una mujer con la cual me identifiqué mucho el año pasado y me he sentido superfeliz y muy rodeada de todas las personas que han hecho este trayecto conmigo, después de la pérdida de mi bebé", confesaba al hablar de esa dura etapa.

Pablo Motos ha querido saber cuáles son los métodos que utiliza la pareja para educar a sus hijos que "tiene tantos privilegios" y la influencer dio una respuesta que generó una gran controversia entre los espectadores del problema. Ha confesado cuál es su 'método' para que sus hijos coman toda la comida. "A veces les pongo vídeos de niños que no tiene comida y les digo: 'mira, esto es lo que te puede pasar'".

El presentador ha querido indagar también cómo es su vida y la de su familia en Arabia Saudí: "Es un país maravilloso. He de reconocer que fui muy condicionada por las habladurías, pero es un país muy seguro, muy familiar y cuidan mucho tanto a las mujeres como a los niños. Son muy detallistas y muy generosos", aseguró. "De todos modos, mi rutina allá donde voy siempre es la misma. Hijos, colegio, entrenamiento y trabajo. Y luego, gracias a Dios, tenemos facilidades y podemos disfrutar y viajar mucho".

Pero sin duda uno de los momentos que más revuelo ha originado fue cuándo Pablo Motos le preguntó por los baños de los aviones. El presentador quiso saber si el cuarto de baño de un avión privado es más grande que el de un avión comercial. "Yo nunca he hecho caca en un avión. Y odio cuando viajo en avión comercial entrar en un baño calentito con olor a pastel recién echado. Me corta hasta el pis", sentenció, subrayando que cuando viaja en avión privado siempre le gusta degustar productos ibéricos.