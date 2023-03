'Supervivientes' sorprendió a los espectadores con el fichaje de Gabriela Arrocet. La hija de Edmundo Arrocet llegaba hace unos días a Honduras para rescatar sus viejas rencillas con el clan de las Campos. En sus primeros días en el reality ya ha lanzando unos cuantos mensajes a las hijas de María Teresa Campos.

"Nadie habla mal de él, solo las 'borregas' hablan mal y vuelan mentiras. No les da para Campos. Les digo 'borregas', porque la madre les queda grande", le comentaba Gabriela a sus compañeros de 'Supervivientes'.

Un descalificativo que no se quedó sin réplica de una de las protagonistas. "Qué saquen una cosa mala que yo haya dicho. ¿Qué se ha portado mal con mi madre? Es que no puedo decirlo de otra manera, porque es una realidad. Mi madre sufrió y yo como hija defendí a mi madre y no me arrepiento, porque lo seguiré haciendo hasta el día que me muera", expresaba Carmen Borrego desde plató.

"Contra ella no puedo tener nada, ni bueno, ni malo, porque no la conozco. Pero, es que ella, tampoco puede tener en contra de mí nada, porque tampoco me conoce. Y a mi madre la ha visto una hora en una comida. Y lleva así tres años, y por fin ha conseguido estar en 'Supervivientes' gracias a las 'borregas", sentenció la hija de María Teresa Campos.