Martiño Rivas está viviendo una de sus mejores épocas profesionales gracias al éxito de la serie 'Nacho'. El actor gallego interpreta al actor porno Nacho Vidal en un papel que ha cautivado a los espectadores.

Para seguir promocionando la serie, que está disponible en Atresplayer Premium, visitó 'Y ahora Sonsoles'. Su aparición en el programa fue bastante fría, tras una entrada un tanto extraña por motivos técnicos que pusieron en apuros a la presentadora.

"Gracias por estar con nosotros esta tarde. Vaya exitazo los tres primeros episodios que ya podemos ver", le comentaba Sonsoles tras su entrada en plató. "Están bien", se limitaba a decir el actor.

"Están muy bien", repetía Sonsoles para soltarle: "Oye, si vas a hacer de gallego que no habla, dímelo ya. Porque entonces me voy y cojo más folios que tengo un montón de preguntas". "No, no, voy a hacer de gallego tremendamente elocuente". "Ah, vale, vale", decía la presentadora entre risas.

A ver si desterramos ya estos clichés y más sin fundamento #YAS20Mar — ★ ☆ ᙏᎥടട Sᥙάɾҽⲍ ☆ ★ (@_KikaSuarez_) 20 de marzo de 2023

Un comentario que no hizo demasiada gracia a algunos gallegos que estaban viendo el programa y comentaron las palabras de la presentadora en redes sociales. "A ver si desterramos ya estos clichés y más sin fundamento", escribía una usuaria.

También hubo quién apuntó que se trata de un comentario irónico por parte de Sonsoles Ónega ya que la presentadora tiene raíces gallegas.