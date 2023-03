Bárbara Rey ha visitado 'El Hormiguero' para hablar del próximo estreno de 'Una vida bárbara: retrato de una superviviente', el documental nacido al calor de la serie Cristo y Rey, en el que habla por primera vez de cuestiones de su vida íntima que hasta ahora eran tabú.

Declaraciones de Bárbara Rey

"Estoy loca de contenta con la serie y muy muy orgullosa"

"He tenido la gran suerte de que haga una serie de una parte de mi vida y de que esto lo haya producido Daniel Écija"

"Los malos tratos fueron muy continuados"

"Mi madre no quería tenerme. Desde que se quedó embarazada hizo todo lo posible por abortar"

"Cuando ella se ponía mal que era casi siempre... Me ha pegado"

"Mi hermana me contaba todo lo que hizo para no tenerme. Desde llevar mucho peso, golpearse el vientre, bajar las escaleras sentada, meter los pies en agua hirviendo..."

"Estuve muy enferma cuando tenía tres meses y estuve más allá que acá"

"Cuando veía cualquier cosa que no le gustaba o que llevaba la falta más corta de lo que ella creía que debía ser me decía que cuando estuve tan mala me tenía que haber muerto"

"Yo nunca pensé ser tan famosa. Pero aquello me gustaba ser una persona famosa con todo lo que tiene de malo, porque tiene su parte buena y mala"

"Yo siempre pensé en tener familia"

"Yo quería ser artista. Yo quería irme de mi casa"