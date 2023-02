Bárbara Rey se sentó en el chester de Risto Mejide para hablar como nunca antes lo había hecho sobre su vida. La vedette se abrió en canal sobre su dura relación con Ángel Cristo y sobre como fue su romance con el rey emérito. Habló de sus inicios y sobre cómo fueron los años en los que mantuvieron una relación.

"Se han comentado muchas cosas de que me lo habían presentado, pero no. Es algo de lo que no he hablado nunca, pero bueno: Él me localizó, me llamó", confesó al hablar de cómo fue el momento en el que se conocieron.

La vedette aseguró que lo primero que le dijo el monarca fue "que le gustaba mucho mi trabajo, que le caía muy bien y que le gustaba mucho. No me lo podía creer". "Se lo trabajó. Hubo muchas llamadas, muchísimas, en las que además una no sabe qué hacer, porque es muy difícil. No sabes en qué puede repercutir", manifestó al abordar cómo se gestó su primer encuentro cara a cara, que según contó, habría tenido lugar en la Zarzuela: "Nuestra primera entrevista fue allí y en varias ocasiones". "Me mandaron un coche y fui".

Año 1977, un monarca y una popular vedette… toda historia de amor merece un gran inicio.



Un primer encuentro que marcó el inicio de su relación. "Fue como si fuéramos amigos, habíamos hablado ya tanto por teléfono...Yo estaba un poco impresionada, es lógico". "Ahí empezó todo. No allí mismo, pero empezó todo", confesó.

Tras esta confesión, Risto quiso saber si había llegado a enamorarse de Juan Carlos I. "No se puede uno enamorar de una persona así. Puedes querer mucho, porque si te enamoras, es sufrimiento", aseguró. "En ese tiempo, yo tuve también mis amores. Tuve una relación con Charly Rexach, otra relación con Paquirri. Es normal en una relación abierta, no podía ser de otra manera. No nos podíamos exigir en ese sentido nada, el uno al otro".

Otro de los temas Risto Mejide quiso tratar en el broma fue el de los rumores que aseguran que Bárbara Rey se había atrevido a grabar al rey Juan Carlos y si le pagaron por su silencio. Y le preguntó sobre el supuesto chantaje a la Casa Real para evitar que se publicaran unas fotos del rey tocándole un pecho. "¿Esto lo estamos grabando? ¡Anda coño! Yo creía que estábamos tú y yo hablando tranquilamente. Bueno, da igual, tú sabrás después lo que haces…", soltaba Bárbara Rey.

"A nosotros nos habían grabado donde nos veíamos. Todo. Una mala amiga me aconsejó que lo grabase pero no tengo casi nada. Tengo dos o tres de un mismo mes pero no he hecho uso de ellas. Sé que entraron y robaron y que las está usando otra gente", dijo.

"No se portó nada bien conmigo. Se portó muy mal. Me perjudicó enormemente a nivel profesional. Me vetaron en TVE, yo tenía que sacar a mis hijos adelante, y no le importó lo más mínimo".

"No quiero hablar más de él, porque no me trae buenos recuerdos, aunque hasta he reconocido que creo que debería volver a su país, porque hay muchas otras personas que han cometido delitos en nuestro país y siguen aquí", quiso zanjar la vedette un tanto incómoda tras sus sorprendentes confesiones.