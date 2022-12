Hace una año que 'Sálvame' ya no es lo que era. La crisis de audiencia que arrastra lleva tiempo desatando rumores sobre su posible cancelación y especulaciones acerca del futuro de los colaboradores y presentadores. De momento el programa sigue en antena y ocupando una buena parte de las tardes en Telecinco.

El mal momento que está atravesando hace que cada vez que uno de los miembros del programa hace alguna aparición pública se le pregunte por su futuro en televisión y Jorge Javier ha querido reflexionar sobre ello en su blog de 'Lecturas'. El presentador se ha sincerado sobre su futuro y los planes que le gustaría llevar a cabo cuando su etapa en televisión termine.

"Creo que me gustaría pasar días en casa ordenando muebles, armarios, desprendiéndome de todas aquellas cosas que ocupan espacios innecesarios. He empezado ya con los CD –los he regalado todos– y con los DVD", escribe. "Una vez ordenada la casa, ¿qué haría? Pues seguir viviendo. Sin más. A ver si os pensáis que la gente que trabajamos en la tele tenemos un chip especial en la cabeza que nos hace ver con mayor claridad nuestra existencia. Pues no."

"Entre mis sueños más recurrentes está el de coger un billete de avión sin fecha de regreso. Viajar muy ligero de equipaje a un lugar de playa. Tener la oportunidad de moverme de un lugar a otro en autobús, en tren. No pensar. No hacer planes. No hacer nada. Pero nada de nada", confiesa.

"Me preguntan por su fin cuando el programa sigue liderando las tardes. Especulan con mi futuro en la cadena cuando nadie me ha dicho que no vaya a presentar 'Supervivientes,' sino todo lo contrario". "Ya no me volváis a preguntar qué haré cuando acabe 'Sálvame'. Porque es que además tengo un contrato de larga duración con la cadena y, en el peor de los casos, pues seguro que me encuentran acomodo como estatua escultural en uno de los múltiples pasillos del edificio", sentencia tajante.

"Teniendo en cuenta el éxito que tiene el programa, no me extrañaría nada que el día de mañana, cuando cierre 'Sálvame', tardemos solo un par o tres de semanas en estrenar 'Sálvame II'. La saga continua. Con los mismos presentadores, los mismos colaboradores y algún retoque en el decorado. Es decir, siguiendo la máxima de Lampedusa: 'que todo cambie para que todo siga igual'", avisa.