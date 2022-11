Carlota Corredera está de vuelta en la televisión. Hace una semanas estrenaba '¿Quién es mi padre?' en Telecinco. Un estreno que la tiene de promoción por diferentes programas y formatos. La gallega ha vuelto a visitar a sus amigos de 'Menudo Cuadro', el podcast de Podium.

La presentadora ha hablado del momento actual en el que se encuentra y se ha sincerado sobre su etapa en 'Sálvame'. "Ha habido mucha elucubración y la vida me ha vuelto a demostrar que tú nunca decides nada, siempre suele decidir el destino por ti. Y en mi caso he vuelto a Mediaset y encantada. Lo que he intentado es no haberme dejado llevar por la ansiedad de la tele", comentó.

Durante la charla, Carlota Corredera ha hecho balance de su etapa como directora y presentadora de 'Sálvame' y ha aprovechado para salir en defensa del formato que tantas críticas recibe. "Quiero defender el formato. Es un programa de mil horas y absolutamente improvisado. De no ser así no habría durado ni 5 meses. Sálvame es también el Deluxe", sentenciaba.

"Yo disfruto mucho dirigiendo y también disfruto presentando. En este parón he estado estudiando qué iba a ser de mi vida y por mi cabeza pasaba también el volver a dirigir o ser guionista, que es mi pasión más íntima. Me encanta mi trabajo y me cuesta mucho elegir. Pero evidentemente no es lo mismo dirigir a un presentador con el que no tienes feeling, ni ser dirigido por alguien con quien no tienes confianza" confesó.

"Yo he dirigido a monstruitos. A la persona que he dirigido con la que más feeling he tenido es Jorge. Dirigir a Jorge es un lujo eso es así. Sobre todo en un programa como ‘Sálvame’ que íbamos inventando sobre la marcha y saltándonos una norma. Esa época de locura absoluta y de crecimiento con ‘Sálvame’ yo lo disfruté muchísimo. Yo me hacía pis encima dirigiendo a Jorge", confesó Carlota Corredera.