Cinco meses han pasado desde que Miguel Temprano desapareció de la televisión. El periodista era un colaborador asiduo de 'Sálvame' pero en las últimas semanas desapareció de la pequeña pantalla. Ahora ha regresado junto a Diego Arrabal en su canal de Youtube.

"Yo no rompí, me rompieron. Estaba de baja de paternidad y dos días antes me dicen que no voy sin cumplir los 15 días por ley que te tienen que avisar. Unos sinvergüenzas", confesó el periodista haciendo mención a cómo fue su despedido del programa.

"Yo a ‘Sálvame’ no vuelvo ni de coña. Al ‘Deluxe’ no me importaría pero me gustaría hacer entrevistas que no fuera preguntarle a una tía el presentador si es más de mortero o de monedero" , aseguró haciendo mención a Jorge Javier Vázquez y a su forma de hacer entrevistas.

"Se están cargando ahora mismo a Pablo Motos y Jorge Javier es una obsesión sexual la que tiene por la vida de los demás", defiende el colaborador. "A mi me gustaría hacer entrevistas normales y en las que te puedes reír, de las guarradas estoy cansado y del putear por putear", sentenció. "Me da mucho asco por cómo trata a los hombres y a las mujeres. Si yo digo la mitad de las cosas que ha dicho este señor yo sería un cerdo y un sinvergüenza".

"Le dije que era un facha porque me dijo que de los Bardem no se hablaba en su programa. Ahí fue mi desgracia, porque creo que nunca le he caído bien. Yo he aguantado mucho. Me parece un guarro y un cerdo, que me denuncie si quiere. Creo que hay cosas que no se pueden decir y que hay que tener un poco de deferencia y de trato, también con la gente que está en casa", condenó sacando a la luz un enfrentamiento entre ambos.

El paparazzi ha querido preguntarle por el futuro que le augura a Telecinco y al presentador ante las malas cifras de audiencia que llevan recopilando en el último año. "Yo creo que ha hecho bastante pasta para poderse retirar. Gracias a Dios, Hacienda le pilló y en lugar de estafar a todos los españoles ha pagado lo que tenía que pagar", sentenció Temprano.