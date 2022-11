El nuevo libro de Jorge Javier Vázquez ha supuesto una puerta a algunos de los aspectos más desconocidos de su vida. El presentador se ha abierto en canal como nunca antes lo había hecho y parece que le está pillando el gusto a eso de mostrarse sin tapujos. Así lo demostró en el último programa de 'Sábado Deluxe', dónde habló de las dificultades a las que, a veces, se enfrentan los famosos a causa de su popularidad.

Todo empezó cuando Yola Berrocal confesó que en una ocasión la vetaron en una aplicación para ligar entre famosos. Fue en ese momento cuando Jorge Javier desveló que a él le había pasado algo parecido. "No me dejaron entrar. Me dijeron que, como me dedico a esto, por si luego iba contando lo que sucedía en la aplicación", contó.

Pero sus revelaciones no quedaron ahí. El presentador habló del tiempo que lleva sin mantener relaciones. Por consejo de su terapeuta, que considera que no esta preparado para ello, Jorge Javier lleva desde julio apartado de los ligues.