El pasado martes el programa 'Fiesta' desveló que tenía unas imágenes muy comprometidas de un colaborador de Telecinco, pero que por orden expresa del gabinete jurídico de la cadena se determinó no emitir en base a su dureza. Aunque el contenido no se vio sí se desveló quién era el protagonista del escándalo.

Una información que tenía como protagonista a Rafa Mora. El colaborador de 'Sálvame' vivió un fin de semana de lo más movidito. Cabizbajo y muy afectado por todo ello, el tertuliano se ha presentado en el plató y ha explicado los hechos punto por punto.

Con sentimiento de vulnerabilidad y de gran culpabilidad, ha hablado de lo ocurrido. "Es la primera vez que me veo en esa situación" aseguro. "He salido muchas veces de fiesta, sé lo que es tomarse dos copas de más, pero lo que me ocurrió a mí no fue tomarse dos aguas con misterio de más, lo que me ocurrió a mí fue una situación complicada".

"Empezamos la fiesta a las cinco de la mañana y nos fuimos a un after de Madrid, por el centro de la ciudad. Hay un momento en el que son ya las once o las doce de la mañana y mi amigo me dice ‘oye, me voy a ir ya, ¿te vienes conmigo?’. Y yo le dije ‘pues me voy a quedar y me tomo una copa más."

"Dejo la copa en una mesa. Después, entro, cojo la copa y hasta ahí yo estaba bien...hay un momento en el que yo noto que se me duermen las piernas y empiezo a tener mucho calor, me empiezo a agobiar y a tener una sensación como que me desplomaba, una flojera muy grande", desveló.

Cuando Rafa andaba solo y perdido se cruzaron en su camino tres chicas que decidieron pararse para ayudarle. "Estábamos en la rotonda paradas, ahí esperando y de repente le vimos un poco desubicado y desorientado y decidimos ayudarle. Él no sabía que realmente estaba en un pueblo de Toledo, se pensaba que estaba en Madrid en todo momento. Y nada, nos pusimos en contacto con Macarena, porque Rafa nos desbloqueó su teléfono, y lo llevamos a su casa", desveló una de ellas.