'Fiesta' cebó durante su entrega del pasado martes, 1 de noviembre, unas imágenes comprometedoras de un colaborador de Mediaset. Aunque el material no se llegó a emitir, el programa de Emma García sí acabó desvelando que el protagonista del mismo era Rafa Mora. A través de Iván González, el valenciano explicó que esa noche iba "pasado de copas" y que no descartaba que le hubiesen echado "algo" en la bebida.

Durante la tarde de ayer, con Rafa en el plató de 'Sálvame', Jorge Javier Vázquez quiso salir en su defensa y recordó que él también ha sido "víctima de este tipo de situaciones". Antes de dar más detalles, quiso aclarar que no estaba arremetiendo contra el formato del fin de semana: "No estoy cargando contra el programa 'Fiesta' en absoluto, porque nosotros igual hubiéramos hecho lo mismo o no". "A mí me han intentado chantajear con eso y es una cosa durísima", confesó el presentador, afirmando también que Rafa empezará a vivir "con miedos y precauciones" tras lo sucedido.

"¿A ti tan heavy te pasó también?", le preguntó Laura Fa a Jorge Javier, que admitió haber tenido que emprender acciones legales en el pasado: "He tenido que denunciar en la policía por chantajes y por extorsiones. Entiendo perfectamente lo que le pasa a Rafa y la sensación de vulnerabilidad cuando te pasa esto".

Por su parte, Rafa Mora se mostró crítico con 'Fiesta' por haber revelado su identidad: "Entiendo que tienen que hacer un programa y que no soy compañero de ellos. No tienen que protegerme ni mucho menos, pero si realmente estás diciendo que las imágenes son complicadas y que no quieres destruir mi imagen... Sinceramente, el daño ya estaba hecho".