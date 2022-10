El pasado fin de semana se estrenó '¿Quién es mi padre?', un programa en el que Carlota Corredera trata de demostrar la paternidad de algunos de los rostros más conocidos de nuestro país. El primer invitado fue Javier Santos, el presunto hijo de Julio Iglesias. El joven lleva años luchando para que el artista reconozca que es su padre.

En el primer programa Javier Santos ha querido mostrar como ha sido su vida durante todos estos año. Una vida persiguiendo que Julio Iglesias asumiera que es su padre con acciones que le han puesto delante de los focos más de una vez. Un comportamiento que no ha cuadrado a algunos de los colaboradores que acompañaban a Carlota Corredera en plató.

Terelu Campos ha opinado que ni Julio Iglesias ni María Edite protegieron la vida y seguridad de un niño. Tras sus palabras, el propio Javier Santos reaccionaba molesto explicando que en su opinión las personas que opinan así no han entendido nada de la cuestión.

Un enfrentamiento entre ambos que terminó con una confesión por parte de la colaboradora que dejó boquiabiertos al resto de colaboradores: "A mí lecciones pocas, primeros porque yo no estoy en ningún bando, yo estoy de parte de la verdad, y si la verdad es que tú eres hijo de Julio Iglesias por delante vaya, lo tengo clarinete, entre otras cosas porque a lo mejor tú no sabes que yo sí me he hecho una prueba de ADN en mi vida, y he ido voluntariamente a hacérmela, por lo tanto no me juzgues sin conocerme" sentenció.

Terelu Campos compartía algo que hasta el momento no había salido a la luz y que sin duda dará mucho que hablar. ¿Demandó alguien a Terelu por una presunta maternidad o tuvo Terelu dudas de la identidad de su padre?