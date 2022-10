Desde que Kiko Hernández regreso a 'Sálvame' de sus largas vacaciones, el colaborador se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del programa. A raíz de unas imágenes que se publicaron con un amigo con el que ha estado pasando mucho tiempo, todos los días hay cabida para hablar de él y de su vida sentimental.

Los fotógrafos no pierden pista de su día a día y las últimas fotografías que le hicieron le han cabreado y mucho. Así lo hizo saber en 'Sálvame' con un contundente mensaje que las redes tiraron por tierra al rescatar algunas de sus contradicciones en televisión. "Kiko brotaba el martes pidiendo privacidad para su familia como nunca antes había hecho. Y la audiencia se ha quedado perpleja, las redes estaban echando humo subiendo portadas de revistas en las que Kiko ha salido con esas personitas que ahora tanto protege. Vamos a ver esas portadas", anunciaban en 'Sálvame' antes de emitir un vídeo en el que se sacaban a la luz algunas de estas portadas.

En ese instante el colaborador se ha levantado súbitamente de su silla y ha dejado el plató de manera muy abrupta. "No, no, no, mandé un comunicado después de esto", exclamaba entre gritos

Kiko Hernández abandona el plató 'Sálvame’: "Se acabó, hay límites".

Para ti pides límites sinvergüenza acosador ! Has destrozado muchas vidas y el karma te está pasando factura , en dos meses has envejecido 10 años . pic.twitter.com/LOZ0DehYoH — UXIA_XOA (@UXIA84413255) 20 de octubre de 2022

"En el comunicado puse que no se pueden emitir ni pixeladas, lo emití después. Y ese deseo lo sabe la dirección y lo sabe también el productor de La Fábrica de la Tele, así que no hay nada más que decir" defendió antes de dirigirse a la salida visiblemente cabreado.

"Yo he entrado en todo, he sido generoso con el programa, he contestado a todo todos los días, pero si se toca un tema que me duele digo ‘hasta aquí’, se acabó". "Hoy sí, hoy sí. Que no Jorge, que hay límites que no" sentenció ya fuera del plató.

Su enfado obligaba a intervenir al director de programa. David Valldeperas ha intentado hablar las cosas con calma. "Sí, vamos a hablarlo, venga. Porque si esto va a ocurrir lunes, martes y miércoles quiero saberlo para saber si continúo o no continúo en el programa" advirtió.