Hace unas semanas Paz Padilla sorprendía reapareciendo por sorpresa en Telecinco. La humorista acudía como invitada al programa de 'Ya es verano' para promocionar su obra de teatro.

Era la primera vez que la presentadora volvía a pisar Telecinco tras su polémico despido en marzo y Paz Padilla evitó hablar del tema aunque si lanzó varias indirectas a sus ex-compañeros de 'Sálvame'. "Estoy tan feliz y tan a gusto con mi vida que pienso que según me dijeron me querían aquí. Y yo estoy donde se me quiere. Y donde no se me quiere me voy".

Aprovechó su visita para reencontrarse con algunos compañeros que llevaba meses sin ver. "Eso si lo he echado de menos. Ellos fue lo que realmente me dolió, que no me pude despedir de mis compañeros de verdad", añadía. Unas palabras que, por supuesto, no pasaron por alto sus ex compañeros de programa que no se cortaron en criticarla.

Un cruce de reproches que deja claro que su regreso está muy lejos. De hecho ha sido la propia Paz Padilla la que ha aclarado el posible regreso. "A 'Sálvame' no voy a volver porque para mí es una etapa cerrada" avanza según recoge la revista Diez Minutos.

Por el momento se desconoce cuándo regresará Paz Padilla a Mediaset y con qué formato. La presentadora sigue inmersa en su gira por los teatros de todas España y muy implicada en la marca de ropa que comparte con su hija Anna Padilla.