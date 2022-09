Después de un mes y medio alejado de la televisión, Jorge Javier Vázquez ha anunciado su regreso a 'Sálvame'. El presentador ha aprovechado este tiempo apartado de los focos para viajar por el mundo y reencontrarse consigo mismo. Según el mismo ha confesado, han sido unos meses complicados que le han cambiado por completo.

Ahora regresa con más fuerza que nunca y ha confesado la ganas que tiene de volver a 'Sálvame'. "Tengo muchísimas ganas de estar con vosotros. Creo que es el primer año en muchísimos años que tengo ganas de volver", confesaba el presentador en una conexión en directo con sus compañeros. "Tengo muchísimas ganas de compartir cosas y experiencias con vosotros."

"He pasado uno de los años más complicados de mi vida. Yo no sabía que se podía vivir con tanto dolor y tan pocas ganas", aseguraba visiblemente emocionado. Una época difícil que le ha servido para ver la vida de forma diferente. "Fíjate si he cambiado que tengo ganas de daros un abrazo a cada uno. En este viaje he empezado a llorar otra vez".

Esa etapa ya ha terminado y sus vacaciones han llegado a su fin. Este lunes 19 de septiembre Jorge Javier Vázquez vuelve a ponerse al frente de 'Sálvame'. Además ha confesado que dará "una noticia que me provoca muchísima ilusión". Se trata de algo que le ha ayudado a salir adelante y a valorar lo que tiene.

Lo que no ha cambiado en él es su particular humor. El presentador no ha querido perder la oportunidad de lanzar un dardo envenenado a Paz Padilla. La colaboradora está a punto de regresar a Mediaset y Jorge Javier le ha dado su particular bienvenida. "Hay mucha gente en la cadena que habla de la muerte, tengo que ir para hablar de la vida", lanzó entre risas. Unas palabras que han hecho pensar en la presentador y sus reflexiones acerca de la espiritualidad y la muerte.