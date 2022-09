A Miguel Bosé no le hace gracia que se hable de su vida privada y en esa obsesión, Telecinco es su principal caballo de batalla. Sin embargo, su familia no para de participar en programas de la cadena privada. Lo hizo su madre Lucía Bosé, su sobrina Palito, su ex Nacho Palau y hasta su hermana Lucía Dominguín, último miembro de los Bosé que se atreve a probar suerte en un ‘reality’, y lo hará en la nueva apuesta de Mediaset ‘Pesadilla en el Paraíso’, de hecho, ya se ha trasladado hasta Jimena de la Frontera, la localidad gaditana en la que tendrá lugar la grabación del concurso

Pero Lucía, antes de viajar a Cádiz, ha recibido una importante petición por parte de su hermano Miguel. #ÚLTIMAHORA | Lucía Dominguín es concursante de #PesadilloEnElParaíso 💥 https://t.co/f5LLDotGKO — Telecinco (@telecincoes) 26 de agosto de 2022 El artista no quiere que ningún miembro de su familia hable de él públicamente y menos en un ‘reality’, razón por la que Bosé habría considerado oportuno advertir a su hermana. Y al igual que ya hiciera con el salto de Nacho Palau a la televisión como concursante de ‘Supervivientes 2022, ahora Miguel Bosé ha mostrado también sus reticencias a que su hermana Lucía Dominguín haya fichado como concursante de ‘Pesadilla en El Paraíso‘, el nuevo reality de Telecinco. Nacho Palau anuncia que tiene cáncer pulmón Así, el cantante habría llamado a su hermana Lucía para advertirle que no hable nada de su vida dentro del 'reality'. Y es que a Miguel Bosé no le gusta que se hagan públicos ciertos detalles de su vida privada y por ello estaría preocupado por lo que se le pueda escapar a su hermana durante su estancia en ‘Pesadilla en El Paraíso’. Lucía Dominguín, la nueva fichaje estrella de #PesadillaEnElParaíso, debutó en Telecinco en el año 1991 💥 https://t.co/2WoQLJ4U9c — Telecinco (@telecincoes) 28 de agosto de 2022 Complicada papeleta para Lucía Dominguín quien, sin embargo, siempre se ha mostrado muy discreta en sus intervenciones televisivas cuando se trataba algún asunto relacionado con su hermano. No obstante, cabe esperar que la concursante haga alusión al polémico cantante en algún momento de su aventura. Raúl Prieto dirigirá los debates de 'Pesadilla en El Paraíso' en Telecinco "De estas cosas no hablo" fue la respuesta de Lucía a María Patiño el viernes pasado en el 'Deluxe' cuando la gallega le preguntó por cómo estaba afrontando Miguel la enfermedad de su ex, Nacho Palau. Claro que una cosa es una entrevista al uso, y otra, el día a día en una convivencia en la que es hay situaciones con cierta carga anímica en las que es muy difícil mantenerse al margen, y cerrarse en banda con ciertos temas de conversación. Y seguro que sus compañeros aprovecharán la mínima oportunidad para intentar tirar de ese hilo.