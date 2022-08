Rafa Mora sigue siendo el gran protagonista de Telecinco. La actitud y los comentarios del colaborador le han situado en el foco de la polémica. Las acusaciones que le tachan de homófobo no han dejado de repetirse en las últimas semanas.

El comportamiento de el colaborado ha obligado a la dirección de 'Sálvame' a replantearse seriamente su continuidad. De hecho, a lo largo de la semana se han hecho varias encuestas en redes sociales para conocer la opinión de los espectadores sobre su presencia en televisión.

Aunque parece que antes de conocer la decisión final, Rafa Mora ha querido sentarse en el 'Deluxe' para tratar de limpiar su imagen. El colaborador se sometió a las preguntas de sus compañeros que lejos de ayudar, empeoraron la situación.

Miguel Frigenti, con ayuda de las redes sociales, destapó una serie de mensajes con los que aseguraba que el colaborador llegó a decir que "las mujeres solo sirven para follar". Dicho momento tuvo lugar cuando Frigenti le instó a pedir disculpas por su comportamiento después de que el polígrafo determinase que Rafa no era homófobo.

Una muy grave acusación que poco o nada gustó Rafa Mora y le hizo estallar. "Saca eso con mi nombre y DNI porque eso es absolutamente falso y te voy a demandar. Ponlo en pantalla que lo vea la gente ya que te voy a demandar. Voy a demandar a esta persona hasta que salga y si no se lo come este chaval. Miguel, te lo digo de verdad. Si es un pantallazo o algo que tú no puedas corroborar no lo saques que es un marrón" apuntó.

Este es Rafa Mora pic.twitter.com/P9WIREnKJB — ᴅᴏ ᴛʜᴇ ʙᴀᴍʙɪ (@dothebambi_) 26 de agosto de 2022

Lejos de quedarse callado, Miguel Frigenti continuó desvelando más frases que supuestamente Rafa Mora habría dicho. "Cómo están las tías de sueltas, me río en sus caras" o "las zorras calientan, pero no enamoran" fueron algunos de los mensajes que se rescataron de sus redes.

Unos tuits de lo más desafortunados que el colaborador publicó, supuestamente, hace ya varios años. Aunque según Rafa Mora eso no es real. "Pongo a disposición mi cuenta que no sé cómo se hace. Yo no parto peras."

Las afirmaciones de Miguel Frigenti provocaron un gran cabreo en Rafa Mora que, lejos de pedir disculpas, decidió atacar a su compañero. "Lo primero que voy a hacer es donde las dan las toman", fueron sus palabras antes de sacar a relucir los insultos tránsfobos que en su momento Miguel Frigenti le lanzó a Desy Rodríguez y a Lorena Edo. Un gesto que muchos compañeros le han afeado y que, unido a las acusaciones de Frigenti, han provocado su abandono de plató.