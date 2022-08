Los ánimos en 'Sálvame' están de lo más caldeados. Los enfrentamientos entre los colaboradores se suceden día sí y día también, generando un ambiente de crispación que parece estar hartando a la audiencia. Pero si hay alguien que en las últimas semanas no deja de estar en el foco del conflicto es Rafa Mora.

El ex tronista de 'Mujeres y hombres' han protagonizado varios enfrentamientos con compañeros que le han costado la etiqueta de homófobo e incluso las peticiones de una parte de la audiencia para que le retiren de pantalla. Su último encontronazo fuerte fue con Miguel Frigenti y precisamente con él, ha vuelto a protagonizar un tenso momento que terminó con Adela González paralizando el programa.

Todo empezó cuando estaban hablando de los vetos de Alejandra Rubio en su entrevistada en el 'Deluxe'. Rafa Mora, que no pudo estar presente a petición de la entrevistada, cargó con dureza contra el periodista, amigo de la hija de Terelu Campos. "Llegaste por tus propios méritos, porque vendiste a una persona y viniste a rajar de ella lo más grande", exclamó.

Un ataque que Frigenti no se tomó nada bien. "Cada uno tiene su percha. Lo mío es la información y lo tuyo fueron los cuernos que te puso tu novia. Cada uno está por lo que está, no pasa nada", contestó el ex concursante de 'Secret Story'. El colaborador decidió abandonar el plató para no perder las formas, pero un comentario de Carmen Alcayde le hizo regresar hecho una furia.

La colaboradora apuntó que Miguel Frigenti había estado "soberbio" con el comentario. Unas palabras que lo detonaron todo. "Ah, ¿ha estado soberbio con esto? Pensaba que eras buena tía, pero eres una mierda de persona", le dijo a Carmen, con cierto desprecio.

"¡Oye, no! ¡Ya estamos otra vez! ¡No, no y no!", chillaba entonces la presentadora tratando de contener a Rafa Mora. "Respira, pero, 'eres una mierda', a una compañera, no lo tolero. ¡Ya está!".

"El otro día estuvo muy feo lo que le dijiste a Frigenti. Fue un comentario muy homófobo y muy feo. Ha habido muchos comentarios así y no se van a volver a consentir". El valenciano se limitó a sentenciar que no es homófobo: "Jamás he dicho nada que se me pueda atribuir para formar parte de la escoria de la sociedad".