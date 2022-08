El conflicto entre Rafa Mora y 'Sálvame' sigue dando mucho de que juego. El ultimátum del programa al colaborador ha puesto el plató patas arriba. Algunos compañeros están de acuerdo en que la actitud del colaborador no puede seguir as, mientras que otros como Kiko Matamoros han salido en su defensa, amenazando incluso con dejar el programa si perdía su puesto de trabajo.

La tensión entre los colaboradores es máxima y ante cualquier discrepancia, vuelan los cuchillos. "Tiene mucha razón cuando dice que aquí por una silla matan. Lo que le ha faltado es un "algunos". Yo no mato por una silla, yo mato por dinero en todo caso, pero por una silla…" estalló Kiko Matamoros tras la llama de la madre Miguel Frigenti en la que cargaba duramente contra él.

"Llevas matando por una silla toda la vida", apostilló Carmen Alcayde. Unas palabras que no le hicieron ninguna gracia al colaborador. "Si hay alguien al que le ofrecen sillas y al que le sobran sillas es a este que está aquí sentado. He trabajado comentando realitys, comentando actualidad, comentando deportes… me sobran las sillas y me sobra el trabajo, afortunadamente. Fíjate si me sobre y si estoy sobrado que a lo mejor me sobra hasta este programa" se defendió.

Kiko Matamoros contra 'DEC' y Antena 3 🔥



“De Antena 3 ya no nos van a llamar, porque los últimos desechos de 'Dónde Estás Corazón' (@maria_patino, @gemaconga etc.) vinisteis para acá, estabais muertos, porque os jodimos bien y os hundimos el programa”



... 🙄#Sálvame pic.twitter.com/TF0KLoCFJz — televisiv.ok  (@televisivok) 24 de agosto de 2022

Tras sus palabras y con un tono de lo más irónico, Antonio Montero le preguntaba si le habían llamado de Antena 3, dando a entender que Matamoros no tendría trabajo en otro sitio. "No me han llamado de Antena 3 porque en Antena 3 no nos van a llamar a nadie ya. De los últimos desechos de 'Dónde Estás Corazón' vinisteis para acá, estabais muertos, porque os jodimos bien y os dejamos sin programa", sentenció Matamoros.