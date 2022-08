Cuando 'Aquí no hay quien viva' llegó a su final en Antena 3, el espíritu de la serie continuó en Telecinco con 'La que se avecina', que durante los últimos 15 años se ha mantenido como uno de los buques insignia del canal en el terreno de la ficción. Aunque varios actores dieron el salto de una serie a otra, hay un nombre que todavía no ha participado en la ficción creada por Alberto y Laura Caballero.

Se trata de Daniel Guzmán, que dio vida a Roberto durante cuatro temporadas en la ya mítica 'Aquí no hay quien viva'. En una entrevista que concedió a Trece hace unas semanas y que ha cobrado relevancia ahora, justo cuando el equipo de 'La que se avecina' se encuentra inmerso en la grabación de sus nuevos episodios, el actor bromeó sobre el motivo por el que nunca ha aparecido.

"Tengo muy buena relación con Alberto Caballero, con Laura Caballero y con todo el equipo. Muchas veces lo hemos dicho y hemos hablado sobre cuándo iba a ir", asegura el actor, reconociendo de esta forma que sí ha mantenido conversaciones con sus responsables para tener un papel en la serie.

Sin embargo, el también director de cine tiró de humor al achacar su ausencia en la exitosa comedia de Telecinco a una supuesta falta de tiempo. "Siempre quiero ir, lo que pasa es que, haciendo en diecisiete años dos películas, como veréis, el tiempo no me ha sobrado", afirmó entre risas

Durante la entrevista, Daniel Guzmán también comentó que estuvo a punto de rechazar 'Aquí no hay quien viva' porque por aquel entonces ya estaba escribiendo 'A cambio de nada', su primera película: "Me llamó mi repre y dijo que estaban insistiendo mucho para que fuera uno de los protagonistas. Yo quería hacer mi película, pero me leí los guiones y me parecieron muy buenos".