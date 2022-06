En 'Sálvame' les encantan los conflictos y si no los hay, ellos lo buscan. El último drama llegó con el 'Sálvame MediaFest', el festival musical organizado por el programa en el que los colaboradores compartieron escenario con algunos de los artistas más conocidos de nuestro país.

Un evento que fue todo un éxito de audiencia en el que los colaboradores disfrutaron y en el que reinó la armonía hasta que 'Sálvame' quiso destapar la realidad detrás del festival. El programa empezó anunciando que tenía audios de comentarios de un colaborador tirando por tierra a otros. Pero antes de que pudiesen develar nada más, Lydia Lozano daba un paso al frente para reconocer que había sido ella quién había "criticado" a Rocío Carrasco.

Según las palabras de la dirección, la colaboradora no comprendía la participación de la hija de Rocío Jurado en el festival. "¿Qué c*** pinta esta tía aquí si no es de 'Sálvame'?", aseguran que les comentó.

"He dicho 'qué pinta aquí' porque esto era algo de 'Sálvame' y ella no trabaja aquí. Por eso yo cuando creo que quedo tercera en el ranking digo que para mí es un segundo puesto, porque pensaba que ella estaba por delante y yo no la considero de aquí" explicó la periodista.

"Tengo que decir la verdad porque es lo que siento y no tengo por qué mentir. Hay muchos compañeros que no han cantado, como Marta López, que lleva mucho tiempo aquí. No era hacer de menos o de más a Rocío Carrasco, pero eso me extrañó". "A mí me importaba tres narices que fuera o no, pero no entendí por qué estaba, como en la 'Fashion Week', porque no la veo como una colaboradora de 'Sálvame' sino como un personaje", repitió.

"Yo no puedo olvidar que he ido a juicios con ellos, porque Fidel me ha demandado muchas veces. Me choca mucho que ella diga siempre que me tiene cariño, que le regalé botas cuando era pequeña y que me veía siempre en su casa,... y que luego me demande. Si aun fuera ella, aún bueno, pero Fidel... nunca lo he entendido" sentenció Lydia.