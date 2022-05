La última entrega de 'Planeta Calleja' tuvo como protagonista a Joaquín Prat. El presentador de 'El programa de Ana Rosa' emprendió un viaje hacía las Islas Azores y se abrió en canal con Jesús Calleja. El periodista repasó su carrera profesional, ahora centrada en el programa de Telecinco y en 'Cuatro al día'. Este último le llegó de rebote y, según el mismo ha confesado, no le hizo demasiada ilusión.

Al principio se llevó un gran disgusto cuando, desde la productora Cuarzo, le propusieron que se encargara del programa. "Te va a sonar manido, pero cuando a mí me dicen que iba a presentar 'Cuatro al día', yo dije '¿Por qué me hacéis esta putada?'", confesó el presentador.

"Era un programa que no tiraba. Ahora 'Cuatro al día' es el mejor regalo que me ha hecho la vida gracias a un equipo de gente joven con mucha garra y con muchas ganas de hacer un periodismo serio y honesto" terminó confesando.

De hecho, ahora si le dan a elegir prefiere el formato de Cuatro porque lo siente su programa mientras que el programa de Telecinco, considera que le pertenece a Ana Rosa Quintana.

Joaquín Prat se abre al hablar de su divorcio: "Ha sido un proceso muy traumático. Ahora soy feliz a ratos" #CallejaJoaquínPrat

https://t.co/SVRXdiTLfY — Planeta Calleja (@Planeta_Calleja) 19 de mayo de 2022

El periodista no solo habló de su carrera profesional. Por primera vez Joaquín Prat se sinceró sobre su divorcio. Una hecho que marcó su vida. "Las cosas a veces no funcionan, pero ya me hubiese gustado a mí que no hubiese sido así. Si tomas la decisión es porque crees que es lo mejor para ti y para la gente que te rodea, pero para mí ha sido un proceso muy traumático", confesó.

"No es fácil este cambio de vida y muchas veces se me caen las paredes encima. Me asustaba la soledad, pero ahora me está empezando a gustar". "Para mí solamente ha habido una mujer en mi vida, esta mujer", aseguraba muy emocionado.