La Feria de Abril está a punto de dar el pistoletazo de salida. Después de dos años de pandemia, los andaluces esperan ansiosos una de las fechas más importantes de su calendario. Bailes, música, trajes y casetas llenarán las calles de Sevilla durante los próximos días.

Los rostros más conocidos del panorama español tampoco se pierden esta cita y los programas del corazón ya han empezado a hacerse eco de tema. En 'El programa de Ana Rosa' ya han empezado a calentar motores e incluso la presentadora Ana Terradillos aseguró que ella sabía bailar sevillanas. De hecho, hasta retó a su compañera de programa Patricia Pardo que rechazo la propuesta. "Yo una muiñeira, que soy del norte" sentenció.

Un divertido pique que hizo reflexionar a Terradillos que, al día siguiente, regreso al programa y pidió disculpas a su compañera y a la audiencia. Se había referido a Patricia Pardo como "una gallega con gracia", al recalcar que con algunas clases podría bailar sevillanas con destreza.

"He dicho 'una gallega con gracia' porque tú sabes que los andaluces, muchas veces, nos dicen que los vascos y los gallegos no tenemos gracia. Pues no, los gallegos y los vascos tenemos mucha gracia también", quiso zanjar la presentadora, volviendo a recalcar que si la dirección se lo pide, ella se animaría a bailar en directo.