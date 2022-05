Este fin de semana la familia Campos ha estado de celebración por la boda del hijo de Carmen Borrego. Un evento que 'Viva la vida' no ha querido perderse y al que ha decidido enviar a uno de sus colaboradores más polémicos para intentar conseguir alguna imagen del enlace.

El nieto de María Teresa Campos ha pactado una exclusiva y para asegurarse de que no se filtrara nada, la boda ha estado blindada con fuertes medidas de seguridad, algo que no ha impedido que José Antonio Avilés trata de reventar la exclusiva.

El colaborador decidió contrata los servicios de una grúa que le permitiese elevarse para ver todo lo que sucedía en el interior del recinto. Una idea que poco o nada le ha gustado a la madre del novio. "Carmen cuando ha visto la plataforma ha llamado a la Guardia Civil, se ha puesto nerviosa" ha advertido Emma García desde el plató. "Se están viviendo momentos de mucha tensión, pero de muchísima tensión" confirmaba Avilés a las puertas del recinto dónde se celebraba la ceremonia.

El cabreo de la ex colaborador de 'Viva la vida' ha ido más allá al ver que los intentos de José Antonio no cesaban a pesar de su enfado. "Carmen Borrego ha dicho que se va a llamar a la Guardia Civil. Creo que la Guardia Civil se personará aquí para ver si podemos o no podemos. Lo que si es cierto es que estamos en un terreno que es una vía pecuaria. Aquí ya no es una propiedad privada", aseguró.

A pesar de las amenazas, Avilés no ha parado hasta conseguir ver que era lo que estaba pasando en el interior. De hecho, consiguió que una vecina le cediera su finca para poderlo todo. Sin embargo, cuando ya estaba viéndolo todo, los de seguridad le impidieron seguir viéndolo puesto que le apuntaron con rayos láser.